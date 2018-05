En Buenos Aires. De izquierda a derecha, Sanz, Peña, Monzó, Frigerio y Morales participaron ayer de la reunión en la quinta presidencial de Olivos, en la provincia de Buenos Aires.

En el debut de la nueva mesa política del Gobierno nacional, figuras claves de la Unión Cívica Radical (UCR) ayer pidieron que se "analice a fondo" quiénes ganaron con la corrida cambiaria y qué actitud tuvieron.



En la quinta presidencial de Olivos, en la provincia de Buenos Aires, se reunieron el jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó.



Ernesto Sanz, exsenador nacional, expresidente de la UCR y cofundador de la alianza oficialista Cambiemos, volvió a Olivos y debutó en la nueva mesa de Mauricio Macri. Junto a Sanz, también se sumó el gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales, pero no así el jefe del radicalismo Alfredo Cornejo (gobernador de Mendoza), quien semanalmente asistirá a la reunión de la mesa chica.



Según informó ayer diario Clarín, los dos representantes de la UCR aprovecharon el debut oficial de su partido en la mesa donde se cocina el poder y recomendaron que el Gobierno "analice a fondo" quiénes ganaron con la corrida cambiaria y qué actitud tuvieron. Enumeraron entre los "ganadores" por la suba del dólar a los bancos, al sector rural y a la industria alimenticia.



En la residencia presidencial, pero sin el mandatario Mauricio Macri, parte del selecto grupo se juntó a almorzar. Sobre ese encuentro, se difundió una foto que el equipo de comunicación se encargó de orquestar para tener registro de este gesto de apertura del mandatario.



Aunque se perdió la reunión de coordinación que ayer por la mañana encabezó el presidente, el referente radical Ernesto Sanz llegó justo para aparecer en esa postal. No estuvieron en la reunión dos que nunca salieron de la mesa de decisiones del Presidente: tanto el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta como la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal tuvieron actividades de gestión y no participaron.



La gobernadora trazó su agenda en La Plata, en la Gobernación. Mientras, Horacio Rodríguez Larreta recorrió obras con el secretario de Viviendas Iván Kerr. Y luego fue hasta la Facultad de Derecho para supervisar los últimos detalles de las obras de la línea H. Desde su entorno, igual aclararon que sólo fue una ausencia circunstancial. Más allá de estos faltazos, se trata del primer encuentro de una mesa que el presidente quiere que oficie de nexo entre la gestión y la política.