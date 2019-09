El candidato a diputado por el Frente de Todos, Eduardo Valdés, insistió ayer en su pedido al papa Francisco para que venga al país para el traspaso de mando presidencial, en diciembre. Además, sostuvo que a Juan Grabois "le diría que no meta por la ventana temas que no estaban en consideración", en relación a la reforma agraria que propuso el líder de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).



"Yo le diría a Grabois que hubiera discutido este tema en el momento en que corresponda y no meta por la ventana temas que no estaban en consideración", dijo Valdés en declaraciones a radio Cultura.



En ese marco, el exembajador ante el Vaticano dijo que "lo primero que tiene que hacer Alberto Fernández es honrar la palabra empeñada, algo que en Argentina se debe cotizar, y allí no está la reforma agraria".



Para Valdés, el candidato del Frente de Todos "va a estar a la altura de las circunstancias", con la "primer misión de ser transparente y que termine con la grieta en la Argentina".



En tanto, insistió en su pedido al papa Francisco para que "venga el 7 de diciembre a la Argentina y comparta el traspaso de mando presidencial y ponga lo que haya que poner para que los argentinos nos acerquemos más y terminemos con la grieta".