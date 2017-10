Trabajando. Por la tarde, Macri planteó a los productores de la carne el objetivo de exportar 7 mil millones de dólares anuales para generar "miles de empleos".

Macri adelantó también que su gobierno planteará a los gobernadores la necesidad de volver a discutir cambios en el sistema electoral, al considerar que el actual es "arcaico, espantoso" y "facilita la trampa".



"Vamos a volver a la mesa, está entre los temas que vamos a plantear con los gobernadores y con todas las autoridades ya que tenemos que tener un sistema electoral del siglo XXI que simplifique la vida de la gente", afirmó, un día después de las elecciones legislativas. En este marco, el Presidente reiteró que "toda la política se tiene que simplificar, tiene que ser austera. No tenemos el derecho de dilapidar los impuestos de la gente cuando hay tantas necesidades en nuestro país". Macri destacó la labor del Ministerio del Interior a cargo de Rogelio Frigerio por la eficacia, dijo, en la difusión de los resultados de los comicios, pese a los déficits del sistema y sus insistentes reclamos del uso de la boleta electrónica. "Ayer se cargó todo muchísimo más rápido y eso no significa que no tengamos que evolucionar, usar la tecnología y simplificar los sistemas electorales", analizó.



El mandatario reflexionó que "hay que felicitar al Ministerio del Interior que dentro de este sistema arcaico, espantoso que tenemos, que beneficia la trampa, ayer lo optimizamos muchísimo". Añadió que en el oficialismo "todos estábamos sorprendidos de la velocidad con que se cargaban (los datos)".



El jefe de Estado comentó que el titular de la cartera política, si bien antes de la jornada electoral "dijo que íbamos a mejorar un poquito", fue cauteloso, "como yo les pido a todos que sean prudentes y no quiso girar antes de verlo en la cancha, pero la verdad es que ayer se cargó todo muchísimo más rápido". "Marcos (Peña) me mostraba esta mañana en el cuarto oscuro de Formosa la cantidad de colectoras y todos esos sistemas que tratan de maniatar la capacidad de la gente de manifestarse en libertad y poder elegir", ejemplificó. E insistió en la necesidad de avanzar con los "gobernadores en la discusión del sistema electoral.