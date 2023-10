Influencer, cosplayer y candidata a diputada nacional en la lista que lidera Javier Milei, Lilia Lemoine, de 43 años, lanzó un polémico primer proyecto en caso de llegar a una banca en la Cámara de Diputados sobre la "renuncia a la paternidad": "No me parece justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años cuando no lo quiso tener". Generó un fuerte repudio tanto del oficialismo como de Juntos por el Cambio.

La libertaria azuzó un mito urbano: que alguien "pinche" un preservativo previo a una relación sexual para lograr un embarazo. Lo dijo así: "Ya que las mujeres tienen el privilegio de matar a sus hijos y renunciar a ser madres, ¿por qué los hombres por ley tienen que mantener a una criatura porque quizás le dijeron: 'Sí, sí, acabá adentro que tomo la pastilla' o le pinchan un forro?".

"Hay muchas mujeres que para enganchar a un tipo hacen estas cosas y se aprovechan de que el tipo en el medio de la calentura, mi abuelo me lo contaba", dijo Lilia Lemoine, candidata a diputada de Javier Milei y asesora del candidato presidencial de La Libertad Avanza en diálogo con Neura Media.

Y con ese argumento anunció que presentará en el Congreso "un proyecto de renuncia de la paternidad". "La mujer, cuando se entera que está embarazada tiene 15 días para notificar al padre y el padre puede decidir si va a hacerse cargo del hijo o no", señaló la candidata libetaria.

"No me parece justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años cuando no lo quiso tener", remarcó Lemoine.

Lemoine está en el octavo lugar de la lista de diputados nacionales de La Libertad Avanza. El día de las PASO en el búnker libertario se entusiasmaba con ir vestida con el traje de Superman a la Legislatura. "Solo para molestar a la casta", decía.

En plena campaña, tuvo un cruce con el director de cine Juan José Campanella, defensor de Juntos por el Cambio, y le adelantó que cerrarían el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA): "Juanjo, vamos a cerrar el INCAA. Y ya te habrás enterado que no hay 1 solo fondo apoyando a Javier sino 3, verdad? Tus tuits van envejeciendo muy mal!".

Fuertes críticas de todo el arco político a la insólita propuesta de Lilia Lemoine

A poco de haberla hecho pública, la propuesta de Lilia Lemoine cosechó críticas de varios sectores. La primera en cruzarla fue la ministra de Mujeres y Géneros, Ayelén Massina: "Lo injusto, Lilia, es que haya 1 millón 600 mil mujeres que se hacen cargo solas de 3 millones de hijos e hijas, y que la mitad de esos niños y niñas no reciban la cuota alimentaria por parte de sus padres. Pero tranquila, vamos a tener un Presidente que no las va a dejar solas".

La diputada y ex gobernadora María Eugenia Vidal, repudió el proyecto: "Venta de órganos, libre portación de armas, y proyecto de renuncia a la paternidad porque 'las mujeres pinchan preservativos'. Son la libertad atrasa".

Otra crítica llegó desde la Portavoz oficial, Gabriela Cerrutti: "Las mujeres pinchan los forros para enganchar a los hombres, dice. Varones, quiéranse. No voten este despropósito".

La secreatia Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, también la cruzó: "Parece que tenemos que explicar que las violaciones a las mujeres no tienen nada que ver con la coparticipación federal de impuestos, que comprar y vender personas es delito y que los padres tienen que cuidar y sostener a sus hijos menores. Esta gente es capaz de hacer mucho daño".

"Que horror esta chica ocupando una banca en el Congreso nacional e impulsando este tipo de proyectos, tiene caca en la cabeza", señaló Mercedes Joury, diputada nacional de Juntos por el Cambio.

Por su parte, la escritora Claudia Piñeiro también repudió la iniciativa de la candidata libertaria: "Atentas chicas que votan el domingo, antes de hacerlo no dejen de escuchar esta propuesta del partido que sacó más votos en las paso. Si esto no las espanta, yo ya no sé".

Desde la Coalición Cívica también salieron al cruce. "Gente rota, con propuestas horribles para un mundo horrible en el que el otro es enemigo, un ser intrínsecamente malo. Proponen volver a la ley de la selva, del más 'vivo' y se creen superiores pero piensan que la Tierra es plana. No nos hagamos esto. Podemos aspirar a mucho más!", se alarmó la diputada Mariana Stilman.

"Esta señora es candidata a diputada de Milei. Atención mujeres", adviritó su colega Karina Banfi.

"Qué vergüenza ajena que provoca esta propuesta. En un país donde 7/10 varones no paga su cuota alimentaria sólo una persona profundamente ignorante puede proponer una ley para legalizar el abandono de los hijos", cruzó a Lemoine con dureza la diputada de JxC Silvia Lospennato.

La candidata de Milei insiste en redes: quién es Lilia Lemoine

Tras la viralización de su propuesta, Lemoine -lejos de la reflexión- jugó el juego que más disfruta: polemizar en redes. "Ajam, la verdad DUELE", tuiteó la candidata libertaria y, tras dar clases de periodismo inconsultas a medios como Clarín, que publicaron la noticia, defendió su idea, aunque relativizó su importancia.

"Un proyecto de ley (de entre 100) que es de puro sentido común (en Francia están prohibidos los tests de ADN)", posteó en X.

Lemoine supo ser conocida como "Lady Lemon", en Instagram tiene 121 mil seguidores donde se autodefine como "influencer, IT Girl, activista libertaria y cosplayer".

Se metió en política a través del economista José Luis Espert, quien fue aliado de Javier Milei y este año se sumó a Juntos por el Cambio.

Lemoine en 2019 fue cuarta precandidata por el Frente Despertar. Protagonizó fuertes cruces con la legisladora porteña del Frente de Todos Ofelia Fernández, incluso le llegó arrojar huevos a un móvil de C5N.

Ahora no solo es candidata a diputada nacional, sino que colabora con las redes de Milei, en especial sus canales de YouTube pero, además, lo maquilla, le saca fotografías y es la autora del particular peinado del economista y candidato presidencial.

"Los jóvenes libertarios disfrutan del debate, se apoyan en datos, les gusta razonar. Los jóvenes de la izquierda repiten un relato que no terminan de comprender y que apenas se enfrenta a datos empíricos se desmorona", dijo Lemoine a Clarín.

"Nací artista, crecí especialista en IT, me desarrollé como Efectista, hice un negocio de mi amor por el Cosplay, entendí las redes, me convertí en influencer... y descubrí que todo me conduce a buscar la Libertad. Ya cumplí casi todos mis sueños de la infancia, así que busco nuevos. Mi meta es #Milei2023", resume Lemoine en su perfil de LinkedIn.

Su cara menos amable, en cambio, se vio cuando fue acusada de motorizar amenazas contra rivales políticos e inventar fakenews sexuales en las redes.

Lemoine parece disfrutar de la repercusión de sus polémicas. Fue agredida en las afueras de la Legislatura porteña, el día de un acto de Victoria Villarruel: denunció que le tiraron nafta. Luego protagonizó un cruce intenso con el cineasta Juan José Campanella en redes.