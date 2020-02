Habló Santiago Cafiero y lo contradijo una ministra. Solá salió a favor del ministro coordinador de Fernández.

El canciller Felipe Solá respaldó al Jefe de Gabinete, luego de la polémica desatada dentro del gobierno por sus declaraciones acerca de los exfuncionarios kirchneristas que están presos. En sintonía con lo expresado por Santiago Cafiero, dijo: "Hay casos de encarcelamiento que no se justifican jurídicamente" pero "no quiere decir que haya presos políticos". Además, el exministro de Planificación del Kirchnerismo, Julio De Vido, sumó un capítulo más a la polémica, al cuestionar la defensa de Solá vía redes sociales. La ministra de las Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, había dicho que "en América latina hubo y sigue habiendo presos políticos", exteriorizando diferencias dentro del mismo gabinete nacional.

"A veces hacemos eje en cuestiones semánticas e intentamos poner diferentes posiciones, pero cuando vos tenés a una persona a la que se le hace un proceso judicial con la única finalidad de detenerlo por cuestiones políticas, eso es un preso político", remarcó Gómez Alcorta. Incluso el día sábado, el diario Clarín publicó que en el entorno del mandatario nacional y el propio Fernández se habían sentido molestos por las manifestaciones de la funcionaria.

"Mete ruido que la Ministra opine distinto y llame a una controversia que se hace pública"

FELIPE SOLÁ Ministro de Relaciones Exteriores

"Para nosotros no hay presos políticos en Argentina, lo que sí hay son detenciones arbitrarias. Sí entendemos que todas esas cuestiones, en el marco de los procedimientos que ya existen, la Justicia deberá determinarlas", había dicho el Jefe de Gabinete tras ser consultado sobre las presiones que ejercen desde un sector del Frente Todos para que Alberto Fernández se ocupe del asunto. El Canciller dijo estar al tanto de las críticas: "Hay casos de encarcelamiento que no se justifican jurídicamente y que están ligados a figuras que tienen relieve político. Eso no quiere decir que haya presos políticos", aseguró. Para sumar a la polémica, De Vido tuiteó: "Vos eras gobernador cuando la bonaerense mató a Kosteki y Santillán", en referencia a Solá.

"En toda nuestra América latina hubo y sigue habiendo presos políticos"

ELIZABETH GÓMEZ ALCORTA-Ministra de las Mujeres

La abogada de Milagro Sala

Elizabeth Gómez Alcorta nació en la ciudad de San Isidro, provincia de Buenos Aires, en 1972. Muy cercana a Horacio Verbitsky y es miembro de la comisión directiva del CELS y docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, de donde se graduó con medalla de oro. También es socia del exnúmero dos de la AFI, Martín Mena, y del abogado especializado en medios, Damián Loreti. También defiende a la líder mapuche Moira Millán y a Milagro Sala. "Está condenada por ser mujer", aseguró hace algunos años ya, la ministra sobre la líder de la Tupac Amaru. También defendió al polémico Facundo Jones Huala. En 2017 comenzó a participar de la política partidaria, siendo precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires en la lista Ahora Buenos Aires dentro del frente Unidad Porteña. En 2018 formó parte del lanzamiento del Frente Patria Grande.