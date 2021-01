La simulación de las condiciones de vida en Marte es el objetivo del proyecto de innovación tecnológica Solar54, puesto en marcha por un consorcio público privado en La Rioja, además de poder emular la tecnología de cultivos que podrá utilizarse en futuras exploraciones espaciales a ese planeta, para lo cual se crearán un conjunto de domos geodésicos de hábitat, laboratorios e hidrocultivos inteligentes, informó el gobierno de esa provincia a Télam.



La iniciativa se implementará en un lugar único de la Argentina, al que muchos denominan la copia de "Marte en la Tierra": la Reserva de Los Colorados, en el Departamento Independencia.



Para cumplir con los objetivos, se dispuso de un predio seleccionado de 5 hectáreas para comenzar la primera fase de la iniciativa, y en octubre del año pasado se firmó la carta de intención para lanzar Solar54 y llamar a una convocatoria nacional para el proyecto de integración.



El cofundador de Solar54 y miembro del directorio de la Empresa Misionera Publica/Privada FanIOT, Martín Bueno, afirmó en diálogo con Télam que "es el proyecto más innovador que tiene hoy la Argentina a nivel aeroespacial", que no se podría llevar a cabo "si no tuviéramos el apoyo de los gobiernos".



"El proyecto trata de simular las condiciones de Marte en la Tierra", afirmó, y agregó que se utilizarán para la base de los domos geodésicos estructuras cerámicas que se construirán con "la tierra de La Rioja para generar los triángulos que son la base de esos domos con componentes orgánicos".



Solar54 estará compuesto por seis domos geodésicos articulados con estructuras triangulares con tres formas diferentes y se generarán en cerámica.



En los últimos estudios, tanto en Europa como en Estados Unidos, se demostró que con la fabricación de ladrillos con tierra de Marte se originaron estructuras sólidas que pueden ser utilizadas como soporte.



"Con tierra de Marte científicos de la NASA han logrado con calor y componentes químicos orgánicos generar estructuras de cerámica de alta resistencia", explicó.



Bueno precisó que "dentro de los domos se instalará un invernadero hidropónico (tecnología de cultivo sin tierra)", y explicó que "el domo no es de aluminio, sino de triángulos de cerámica encastrados producidos con tierra de La Rioja para emular lo que sería en Marte".



Destacó la utilización de "cerámica estructural" que se encastra y formará los domos, a lo que consideró como "la gran innovación" de la iniciativa.



El complejo tendrá seis áreas: un laboratorio general para experimentación de las condiciones de vida en Marte, una granja hidropónica para brindar alimentos y producir aceite, un área de recreación, otra con habitaciones y acceso central y comedor y, por último, el área de ensayos satelitales.



Una de las metas del proyecto es "generar sistemas con ensayos de cultivo hidropónico" que simulan los "cultivos de alimentos en Marte", señaló Bueno.



El sistema también posee un laboratorio para el desarrollo de tecnología para la posible puesta en órbita en 2022, de un Satélite IOT en Baja Altura.



Otro de los objetivos de "Solar54" es "el desarrollo de nanosatélites que miden 10 metros y vectores de propulsión sólida (cohetes) muy pequeños para poder llevar un satélite a la órbita Leo. Se desarrollan en el laboratorio de investigación de tecnología aeroespacial y se pueden exportar".



Además, Bueno señaló que el proyecto puede generar, por ejemplo, "turismo espacial, un espacio que se pueda visitar y los turistas imaginen que se levantan en Marte".



Con respecto a la inversión, el cofundador de la iniciativa afirmó que "a partir del primero de febrero sale la convocatoria abierta para que facultades de ingeniería y arquitectura realicen el cálculo estructural; la tierra está disponible y el desarrollo conceptual está terminado".



Al respecto, el gobernador Ricardo Quintela remarcó -durante la presentación el pasado miércoles- que "es algo muy importante porque es una cuestión innovadora y novedosa para la provincia de La Rioja y para todo el Norte argentino".



El titular de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del gobierno riojano, Javier Tineo, dijo a Télam que "hay que poner mucho énfasis en lo científico" porque en La Rioja "no tenemos ingenieros aeroespaciales ni astrónomos".



"La expectativa no es sólo activar la economía, sino generar masa crítica desde el punto de vista científico, becas para estudiantes, por ejemplo, con la Universidad de La Plata, sabiendo ellos que van a tener cerca como taller" a "Solar54".



"Nuestro objetivo es que estimule vocaciones científicas", dijo, y resaltó que "es importante la vinculación internacional con todas las organizaciones o agencias que se dedican al estudio de Marte".



El funcionario destacó que para la provincia "es un desafío muy importante porque se trata de un proyecto que no tiene precedentes en Latinoamérica como esto de crear una plataforma para emular el comportamiento humano en la superficie marciana".



Este emprendimiento se enmarca dentro de los modelos público privado, en donde la provincia de La Rioja será el accionista mayoritario, al cual se integrarán Smartcultiva y FanIOT desde la provincia de Misiones.



El ministro de Trabajo, Empleo e Industria riojano, Federico Bazán, consideró al proyecto como "una gran oportunidad para el país y para La Rioja en particular porque esto podría cambiar su matriz productiva y tener un alto impacto en la sociedad del lugar (Independencia). Como prioritario vemos un proyecto científico que también tiene otro eje que es el turismo", señaló a Télam.



Y ponderó "la necesidad de trabajar en la soberanía tecnológica y digital", y agregó que en ese aspecto Solar54 "sería un logro para la provincia, increíble".



El lanzamiento estuvo acompañado por autoridades del Gobierno nacional, de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación -dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación-; de la Universidad Nacional de La Plata y de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), y el Conicet, entre otros.