"En ningún caso". "He visto la denuncia anónima acompañada con facturas, pero en ningún caso es mi firma", dijo Bergeret.

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) decidió suspender preventivamente por 30 días a Bernardo Ernesto Bergeret Balverde y dejar sin efecto su designación en el cargo de gerente de asuntos internacionales del instituto, según una resolución del INCAA.



La denuncia que desató estos movimientos dentro del INCAA fue presentada mediante un correo electrónico anónimo y daba cuenta de presuntos gastos irregulares en la contratación directa de materiales gráficos (fotocopias) por un total de 6,5 millones de pesos.



Según el ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, se descubrieron irregularidades "principalmente en la impresión de material promocional que acompaña la presencia del cine argentino en festivales internacionales, en cantidades tanto en dinero como en volumen que superan cualquier cotización normal". Los gastos se erogaron del área de Bergeret: asuntos internacionales.



En la denuncia que investiga la Oficina Anticorrupción (OA) se da cuenta que "entre enero y abril" de este año "se habrían malversado fondos del INCAA por 6.487.600 de pesos en gastos de imprenta originados en requerimientos de la Gerencia de Relaciones Internacionales", y se acompaña con facturas. En la denuncia, que llegó al INCAA el 11 de mayo, se adjuntaban quince expedientes con las facturas y un listado de funcionarios y proveedores involucrados.



Según el instituto, una investigación interna determinó que "se habrían realizado gran cantidad de contrataciones directas" en las que "se habría eludido la celebración de licitaciones, sustrayéndolas del control de las autoridades superiores".



"Me siento manoseado y maltratado", dijo ayer a medios locales Bergeret, quien aseguró que la firma que aparece en las facturas bajo investigación no es la suya. Bergeret dijo que no ha renunciado y que solicitó al organismo que abra un sumario interno para que se esclarezca lo sucedido. "Yo quiero hacer frente a esto, por eso estoy acá, poniendo la cara. Llevo 50 años en la industria del entretenimiento. Me siento muy mal", afirmó Bergeret.



Avelluto consideró que como Bergeret "integra la planta permanente del instituto, más allá de su cargo político como gerente, lo que corresponde es que renuncie como gerente o se derogue la resolución por la cual se lo designó, mientras se lleva adelante el sumario administrativo correspondiente".



Según un comunicado del INCAA difundido el domingo pasado, "se decidió aceptar la renuncia del gerente de Administración, Nicolás Yocca; se rescindió el contrato de la abogada Sandra Menichelli; se suspendió a Alejandro Righini de la Coordinación de Internacionales y se apartó a Pablo Maggioni del área de Compras. Asimismo, se puso en conocimiento de estas irregularidades a la Oficina Anticorrupción".



Avelluto dijo ayer que las medidas que se tomaron en el INCAA, luego de recibir denuncias por corrupción, buscan "dar una señal muy clara" de que en el organismo "no se roba más" y rechazó su utilización como "un coto de caza para algunos avivados". La OA analiza ya la documentación presentada por el INCAA sobre la supuesta maniobra de malversación de fondos en gastos en materiales gráficos. Télam





¿A la justicia penal?



La Oficina Anticorrupción (OA) analiza ya la documentación presentada por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) sobre la supuesta maniobra de malversación de fondos en gastos en materiales gráficos, luego de que trascendiera en la prensa una denuncia anónima.



"La OA está trabajando en la presentación del INCAA. Se ha acumulado a otra que investigamos y denunciamos oportunamente en los tribunales federales penales, dado que aparecieron mismas personas en maniobras similares", dijo la titular del organismo, Laura Alonso, a la agencia oficial de noticias Télam.



Fuentes del organismo indicaron que "un equipo de investigación" ya está trabajando en base a la documentación recibida y explicaron que "en algún momento de esta semana o la próxima" la titular del organismo tendrá "el informe interno de actuación". El mismo podría sugerir "profundizar la investigación requiriendo nueva información al INCAA o a terceros" o, directamente, "denunciar en la justicia penal".