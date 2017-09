Respaldo a Cristina. Zabaleta (foto) pidió "acompañar" a la candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires de Unidad Ciudadana, Cristina Fernández de Kirchner.

El intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, concretó ayer una nueva fuga en el espacio de Florencio Randazzo, al pedir "acompañar" a la candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires de Unidad Ciudadana, Cristina Fernández de Kirchner, en las elecciones de octubre.



"Escuchamos a los vecinos que se expresaron en las PASO (las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias) contra las políticas de ajuste de este Gobierno y la opción más votada fue Unidad Ciudadana", señaló Zabaleta y propuso a los habitantes de su distrito "acompañar" a los postulantes del kirchnerismo en las elecciones de octubre.



Desde su cuenta en la red social Twitter, el jefe comunal aclaró que "todas" sus "acciones fueron siempre y serán para defender los intereses de nuestra gente". Zabaleta se expresó en estos términos luego de haberse reunido con sus pares Gustavo Menéndez (Merlo) y Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), dos de los jefes comunales del kirchnerismo que resultaron victoriosos en las PASO. Para sellar el acuerdo, el alcalde de Hurlingham se reunió recientemente con el jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, con quien retomó el vínculo desde el "domingo de las PASO", señalaron a esta agencia desde el búnker de Unidad Ciudadana.



Sin embargo, Alberto Fernández, jefe de campaña de Cumplir (el frente del candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo) no se mostró sorprendido por esta determinación, al recordar que Zabaleta "no intervino" en las actividades proselitistas y que "si bien es cierto que nunca dijo nada en contra, su rol fue pasivo".



Además, desestimó que el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, pueda seguir el mismo camino, al resaltar que el alcalde "está en el equipo de campaña" y "una cosa no tiene nada que ver una con la otra".



Más allá de la determinación del intendente Zabaleta, la nómina de concejales de Cumplir -una lista que armó el propio intendente- se mantendrá para octubre con el "apoyo" de Randazzo, indicó Fernández.



Desde Unidad Ciudadana, en tanto, advirtieron a DyN que "ahora empezarán a aparecer los demás", en un colectivo de fugas en el que incluyen a Katopodis, quien recientemente pidió una "reorganización" del peronismo y -afirman- "habló" con Fernández de Kirchner "seis días después de



las (elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias) PASO".



La semana última, el dirigente peronista Ezequiel Auspitz formalizó su decisión de abandonar la lista de candidatos a diputados de Cumplir para apoyar al postulante a senador de 1País Sergio Massa, al optar por una "alternativa consolidada con perspectiva de crecimiento real". La misma dirección habían tomado días antes excandidatos municipales de los distritos de Escobar y Quilmes, además de postulantes de Hurlingham.



