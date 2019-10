Dos horas intensas. Los seis candidatos presidenciales participaron de un intenso debate de dos horas en la Universidad de Buenos Aires.

Con un tono más confrontativo que el observado el pasado 13 de octubre, los candidatos presidenciales debatieron intensamente ayer sobre el futuro de los argentinos.

Con un Mauricio Macri advirtiendo que el kirchnerismo es sinónimo de "látigo y chequera", el debate tuvo agudos cruces y acusaciones anoche en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. "Gracias a Dios no nos parecemos en nada, Presidente", le dijo el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, a Macri al hablar sobre la pobreza que afecta a los argentinos.

En este segundo debate presidencial (el primero fue en Santa Fe el domingo 13 de octubre) se esperaba que el presidente Mauricio Macri apelara a la corrupción K como una de sus grandes estrategias para opacar al candidato Alberto Fernández. De hecho, uno de los momentos más intensos fue cuando se registraron cruces sobre corrupción.

Mientras Fernández sugirió que Macri fue cómplice de la corrupción del clan Macri, el Presidente respondió con dureza, enumerando diversas causas de corrupción del kirchnerismo.

"Presidente, en materia energética, usted lo que hizo fue llenarle los bolsillos a sus amigos. Subió las tarifas de un modo tan cruel que la Argentina se quedó sin energía. Usted se pregunta cómo yo en mis años de jefe de Gabinete no vi la corrupción de la obra publica. Usted, en el clan Macri, ¿no vio la corrupción de la obra pública, Presidente? ¿No vio lo que pasaba en su familia? Después nos contó, cuando su padre murió, que su padre era el responsable. Presidente, hablemos en serio, a mí no me va a correr", lo increpó Fernández, ex funcionario kirchnerista.

El presidente Macri, que aspira a la reelección de la mano de Juntos por el Cambio, contraatacó: "Es de muy mal gusto citar a una persona que ya no está en este mundo y que no se pude defender. Pero claro, teniendo que tapar 51 contratos por 2.000 millones de dólares para (Lázaro) Báez con una empresa inexistente o los departamentos de (Daniel) Muñoz o las valijas de Antonini Wilson o los bolsos de (José) López o la efedrina... como decía (el candidato presidencial José Luis) Espert, es difícil creer que usted no vio nada".

Alrededor de las 21 comenzó anoche el debate, al que asistió el gobernador sanjuanino Sergio Uñac, para acompañar a Alberto Fernández (ver Uñac...).

Roberto Lavagna, candidato presidencial de Consenso Federal, tuvo un "bache" durante su primera exposición en el debate presidencial y se quedó en silencio durante unos pocos pero eternos segundos.

Por su lado, el candidato del frente Despertar, José Luis Espert, dijo que, si gana, "los chantas y los chorros van a necesitar tener cuidado". En tanto, Juan José Gómez Centurión, el candidato del frente NOS, se quejó de la burocracia estatal y consideró que "el gran empleador debe ser la producción y no el Estado".

Al alertar sobre la contaminación minera, el candidato del Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño, se refirió a la empresa Barrick y a la situación en el río Jáchal (San Juan). Durante el cierre de la discusión sobre seguridad, Del Caño comparó al candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, con Micky Vainilla, el personaje xenófobo que inventó Diego Capusotto.

Según las primeras observaciones de medios nacionales, el presidente Mauricio Macri se mostró más sólido que Alberto Fernández, quien debió ponerse a la defensiva.

Uñac, al cruce por las rutas y los aviones

El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, no sólo fue parte del grupo íntimo de dirigentes que acompañaron a Alberto Fernández, el candidato del Frente de Todos, sino que además "participó" virtualmente de la discusión a través de las redes sociales. En especial cuando el presidente Mauricio Macri mencionó que durante su gestión hubo una "revolución" en obra pública vial y conectividad aérea entre las provincias. Al respecto, Uñac salió al cruce del mandatario y, vía Twitter, recordó la situación de obras que deberían ser encaradas con fondos o políticas nacionales.

"En San Juan la revolución de las autopistas no se vio reflejada en la obra de la Ruta 40, que los tramos terminados fueron financiados por la provincia y tuvimos que ir a la Justicia por los más de 2.500 millones de pesos adeudados por Vialidad", tuiteó Uñac, para luego agregar que "tampoco vivimos la revolución de los aviones, nuestra provincia se ve discriminada a través de la baja de frecuencias de Aerolíneas Argentinas".



"Dignifica"



El candidato presidencial, Roberto Lavagna, dijo que "el compromiso con la pobreza debe ser total. Los últimos dos gobiernos confundieron desarrollo social con el reparto de planes. Desarrollo es integración social y pasa por ese trípode de salud, educación y trabajo. El trabajo dignifica al ser humano".



Vivienda propia



"Quiero hablarle a las familias que tienen un crédito UVA y están preocupadas por la cuota: a partir del 1 de enero sus créditos se van a ajustar por salario y no por inflación", lanzó Macri, mientras que afirmó que ese sistema "fue una gran posibilidad para que más de 100 mil familias accedan a la vivienda propia".