Este martes por la tarde se supo que Victor Hugo Morales debió ser internado por una pulmonía bilateral. El periodista se despertó en la mañana del sábado sin olfato y por eso a la tarde le realizaron un hisoparon, cuyo resultado dio positivo.

Ayer, el conductor había decidido salir al aire en su programa La Mañana, por AM 750, mientras se encontraba aislado en su casa. “Qué gusto saludarlos, acompañarlos, con coronavirus. No sabía qué hacer con mi mañana, me siento muy bien y el deseo de participar de tantos temas. No me podía perder comentar que en el libro de Macri, se equivocaron con la fecha de la muerte de su padre, o no lo chequeó o lo escribió él y no sabe la fecha de fallecimiento de su papá. Muestra lo desopilante que puede ser la Argentina, Argentina que duele”, comenzó diciendo en su ciclo.

Luego se refirió a su cuadro: “Tengo coronavirus y tengo la sensación de que me ahogué en la orilla, hice todo el cruce del Río de la Plata, no sé nadar mucho, es metáfora y cuando llegué me ahogué. No llegué a la vacuna y vaya a saber en qué circunstancia pegué con el coronavirus. Es extraño porque uno va pensando que al final va a quedar inmune y pensé que quizás hay inmunidades con menos predisposición y yo me equivoqué”.

“Buena parte del año estuve encerrado pero cuando me abrí poco a poco y no pasaba nada creí que estaba entre los que tenían defensas especiales y después vino la expectativa de la vacuna y del dicho al hecho... cuidado, no nos vacunamos todavía. La cuestión es que tengo coronavirus, no sé si la voz está tomada, no tengo fiebre, el oxígeno es sangre está en 97, 96, pero en eso me manejo, están los indicadores bien, menos la pérdida de olfato”, contó.

Luego, reveló que olió alcohol y creyó haber podido sentido el olor, aunque no sabe si fue real o fue su memoria y destacó que sí tiene intacto el sentido del gusto. “Estaremos aquí desde donde siempre hacemos el programa, hay muchos temas”, dijo y habló del faltante mundial de vacunas.

El 7 de diciembre pasado, Víctor Hugo había sido internado por una arritmia, según el propio relator lo anunció al salir al aire -vía telefónica- en el programa que conduce en AM 750. En sus palabras, no pudo desligar las dificultades en su corazón con la reciente muerte de su querido amigo Diego Maradona. “No sé si son estas épocas maradonianas tan especiales... -comenzó diciendo el relator que bautizó al astro de la Selección Argentina con un genial Barrilete cósmico-. Tuve algún percance y ayer amanecí mareado. Y me han traído a una clínica, en donde estoy siendo cuidado en forma estupenda por dos enfermeras maravillosas”.