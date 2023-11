El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, fue internado en la ciudad de Buenos Aires en las últimas horas a raíz de una infección, por lo que se encuentra realizándose estudios. Según informaron desde su entorno, “su evolución es óptima”. No es el primer episodio en el que el presidente de la UCR ve comprometida su salud, ya que en marzo de este año también debió ser intervenido quirúrgicamente por cálculos renales.

En el equipo cercano al dirigente radical aseguraron a Infobae que se encuentra en “muy buen estado”. El presidente del Comité Nacional de la UCR también había sido intervenido a principios de año en una clínica de Jujuy y, en ese entonces, el cuadro no presentó mayores complejidades.

En la última conferencia de prensa que encabezó con Martín Lousteau -momento en el que el partido centenario se declaró neutral en el balotaje- había llamado la atención la férula que sostenía su brazo derecho, por lo que su equipo de prensa había aclarado que el mandatario provincial tenía molestias en la clavícula.

Morales viene de protagonizar un duro cruce con Mauricio Macri por redes sociales. Todo comenzó con una publicación del fundador del PRO en su cuenta de X (ex Twitter), en la que compartía una frase que aseguraba: “País raro este, parece que Milagro Sala y Gerardo Morales van a votar al mismo”. En consecuencia, la respuesta del mandatario jujeño no se hizo esperar.

“Eso nunca ocurrirá Mauricio Macri, te gustaría, pero mi lucha contra el kirchnerismo es de siempre y de ahora. Ese Kirchnerismo que vos hiciste regresar con tu fracaso”, sostuvo quien fue el compañero de fórmula de Horacio Rodríguez Larreta en la interna de Juntos por el Cambio.

Sin embargo, los mensajes continuaron. Mientras el expresidente mantuvo silencio, el gobernador de Jujuy lanzó una nueva réplica al citar directamente el mensaje del antiguo mandatario y considerar: “Tenés que estar muy enfermo para que saques un tuit así a esta hora”. “Creo que tu enfermedad es la ambición de poder”, remató el dirigente radical.

Morales redobló la apuesta y compartió un video del cierre de campaña de Patricia Bullrich antes de las elecciones generales, en el que se la puede escuchar cuestionar las propuestas del candidato de La Libertad Avanza.

“Les quiero decir, me preocupan las ideas de Milei, son malas y peligrosas [...] No solo quiere liberar la venta de armas, quiere liberar la posibilidad de la venta de órganos”, dijo en esa oportunidad la ex ministra de Seguridad antes de advertir sobre las consecuencias que tendrían implementar estas prácticas. De esta manera, el líder del partido centenario manifestó: “Estoy con Patricia” y chicaneó: “¿Eso te molesta, Macri?”. Morales finalizó la ola de mensajes contra el ex mandatario con un “Pucha, Mauricio, ya me estaba durmiendo”.

Uno de los que salió en apoyo a Morales fue Hernán Rossi, Secretario General de UCR a nivel nacional, quien además se preocupó por despegar a su partido del espacio político que lidera Macri. “Tendremos destino como país cuando los ex presidentes comprendan que por el cargo que ocuparon son, en sí mismos, una institución de la democracia. Tus palabras son de una bajeza indigna @mauriciomacri . Por suerte la @UCRNacional ya no tiene nada que ver con vos”, afirmó.

Los guiños que envió Macri a Milei durante las semanas previas a las elecciones generales ya habían generado rispideces dentro de la coalición y la derrota de Juntos por el Cambio no hizo más que acrecentar la interna.