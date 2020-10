El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) intimó a la empresa Movistar a "abstenerse" de bloquear los pases de clientes móviles a otras compañías, aún cuando se trate de morosos, en respuesta a un reclamo en tal sentido realizado por la empresa Claro.

Desde Claro afirman que la cantidad de usuarios de Movistar que quieren pasar a usar sus servicios suma 113.000 clientes, que hasta el momento no pudieron ejecutar la portabilidad numérica.

El argumento de Movistar es que previamente esos clientes debían saldar pagos adeudados por el servicio y que no corresponde la migración a otra compañía mientras estén en mora.

En este marco, el Enacom, a través de la Subdirección de Soporte Operativo, intimó a Movistar a "abstenerse de forma inmediata de ejecutar cualquier práctica que pudiera restringir o condicionar una solicitud de portabilidad numérica o afectar el adecuado funcionamiento de la misma".

Si bien la empresa Movistar no respondió formalmente la consulta de Télam sobre esta cuestión, letrados cercanos a la empresa señalaron que la intimación del Enacom no dice "nada" sobre la cuestión de fondo, que es la interpretación sobre la portación o no de aquellos usuarios que se encuentran en situación de mora.

Claro, por su parte, amplió la denuncia inicial presentada contra Movistar en el Enacom a través de una nota en la que indicó que hasta el 9 de octubre pasado, el 69,78% de las portaciones rechazadas por la firma del Grupo Telefónica correspondían a 113.426 líneas con mora.

Para Claro, Movistar "podría estar realizando una maniobra anticompetitiva y violatoria del derecho de los consumidores", según la nota enviada al Enacom por el apoderado de la firma, Juan Pablo Tognetti.