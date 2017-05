Ronda de negocios. Macri recibió en el foro empresario argentino-chino a CEOs de las más importantes empresas chinas dedicados a la energía, el transporte y la infraestructura.

La empresa automotriz china BYD comenzará a fabricar vehículos eléctricos en Argentina, en sociedad con la firma local CTS, para lo cual realizará una inversión de U$S 100 millones en la construcción de una planta que producirá, en su primer año, 300 autobuses y generará 300 puestos de trabajo.



‘El Gobierno está llevando adelante una serie de políticas en pos de incentivar la inversión en nuevas tecnologías y nuevos desarrollos, que están motorizando la industria automotriz‘, subrayó a Télam, el vocero de CTS, Isaac Attie.



El Gobierno otorgó la autorización a la firma CTS Auto para operar en el país como fabricante de vehículos, y determinó que dentro de los próximos seis meses la compañía deberá comenzar la construcción de una planta, que implicará inversiones y la creación de puestos de trabajo.



‘Todavía no está definida la localización final de la planta, pero se comenzará a construir en el plazo establecido y se invertirán U$S 100 millones‘, precisó Attie, quien destacó que ‘la planta empleará a 300 personas y producirá 300 unidades en el primer año‘. Añadió que ‘para el cuarto año de operación se prevé una producción de 600 unidades y el empleo de 600 personas‘.



‘Estamos muy satisfechos con la noticia, venimos hace muchos años trabajando en la producción de movilidad eléctrica, especialmente en transporte público‘, indicó el ejecutivo, quien señaló que la compañía a la que CTS representa en la Argentina, la china BYD ‘es la principal empresa a nivel mundial productora de vehículos eléctricos‘.



En cuanto a lo que van a producir en Argentina, precisó que ‘se trata de autobuses urbanos, de 12 metros de largo, 100% eléctricos, a baterías, con una autonomía en el orden de los 300 kilómetros‘.



Destacó que ‘son equipos económicos, que tienen un valor de venta superior a las unidades convencionales, pero tienen un costo operativo 75% inferior‘. Además, indicó que ‘dada la autonomía que tienen, al ser de uso urbano, se pueden cargar de noche, cuando la red tiene sobreoferta, y no se genera una demanda al servicio en los momentos críticos‘. A su criterio, ‘este tipo de vehículos se articula de manera perfecta con el plan que el Gobierno lleva adelante en energías renovables‘.



Explicó que ‘las energías renovables, especialmente la eólica que es la que más preponderancia tiene en el plan oficial, se generan de día y de noche, y si en algún momento no se utiliza, se desperdicia‘.



La decisión del Gobierno de autorizar a CTS a operar como terminal automotriz, se suma a la determinación de reducir de 35% a 5%, y en varios casos a 0%, los aranceles para la importación de vehículos eléctricos e híbridos.