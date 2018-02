Con una inversión de 70 millones de dólares, cadenas comerciales de supermercados, farmacias, estaciones de servicio, grandes superficies, kioscos y cooperativas instalarán este año miles de cajeros automáticos que no serán administrados por los bancos sino por los mismos establecimientos o por terceros.



La iniciativa es una consecuencia de la decisión que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) tomó el año pasado de permitir que los cajeros automáticos ya no tengan que estar asociados a un banco, aunque sí con las redes tradicionales de cajeros como Link y Banelco. "Este año instalaremos 2.800 cajeros en comercios y estaciones de servicios. Ya hicimos el año pasado una primera experiencia con YPF, donde instalamos cajeros del tipo recicladores que permiten a la estación de servicio recargarlo con efectivo", destacó el gerente de la Red Link, Jorge Larravide.



El empresario destacó que "uno de los mayores costos hoy es el transporte de caudales", y señaló que en el caso de estos cajeros automáticos no asociados con bancos "Red Link se encarga de controlar la seguridad, monitorear su funcionamiento y atender su mantenimiento".



Fuente: Télam