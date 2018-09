La búsqueda del submarino ARA San Juan en el fondo del mar continuaba ayer intensamente y las tareas ahora están focalizadas en cinco nuevos contactos. Se trata de nuevos indicios que hallaron los vehículos submarinos autónomos que van y vienen del buque Seabed Constructor, la nave civil más avanzada del mundo que busca al navío argentino desaparecido.



El barco zarpó de Comodoro Rivadavia el viernes 7 de septiembre, llevando a bordo a tres efectivos de la Armada y cuatro familiares de la tripulación del submarino que actúan como veedores de las tareas de búsqueda.



Los mini-submarinos autónomos UV escanean el fondo marino. Según la Armada, la empresa estadounidense Ocean Infinity, que opera el buque, descartó que otros dos contactos que investigaba pertenecieran al submarino que partió desde Mar del Plata con 44 tripulantes y cuyo paradero permanece desconocido. Uno se trataba de una formación geológica y el otro era un buque pesquero.



El miércoles, los vehículos autónomos detectaron un total de nueve contactos, pero sólo cinco presentan probabilidades de ser compatibles con el ARA San Juan, por lo que se profundizará su investigación. Para eso, trabajarán cuatro de las unidades de inmersión robóticas que fueron llevadas en el buque nórdico.



En total, el Seabed Constructor cuenta con ocho mini-submarinos autónomos que se sumergen hasta los 6.000 metros de profundidad y escanean el fondo marino.



Ocean Infinity se impuso en una licitación ante otra empresa también estadounidense: estipuló un presupuesto de 7,5 millones de dólares que sólo cobrará si encuentra el submarino argentino. Su plan de búsqueda es de no menos de 60 días y no más de 120.



El ARA San Juan se contactó por última vez el 15 de noviembre a la mañana desde la zona del golfo de San Jorge. Se cree que hubo una explosión en el interior de la nave.



Ayer, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, acusó al exjefe de la Armada de no buscar al submarino en la zona indicada por las armadas de EEUU y Gran Bretaña habían recomendado rastrear el área del Cabo de Hornos.