La justicia federal investiga la muerte de un policía de nacionalidad boliviana que aparentemente se ahogó en un natatorio de la Armada Argentina, en el barrio porteño de Retiro, durante un ejercicio de un curso de operaciones tácticas especiales dado por la Policía de la Ciudad, informaron este martes fuentes judiciales y policiales.



El hecho ocurrió el lunes en la pileta del edificio Libertad de la mencionada fuerza, ubicado en avenida Comodoro Py 2055, y la víctima fue identificada por las fuentes como el subteniente Bismar Avini Mamani (27), del Grupo Especial de Acciones Tácticas (GEAT) de la Policía de Bolivia.



Avini Mamani estaba en Buenos Aires haciendo un curso de capacitación de la División Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM) de la Policía de la Ciudad, el grupo táctico de élite de la fuerza porteña. Todo ocurrió durante un ejercicio llamado de “flotación forzada” que los cursantes realizaban en la pileta.



Por causas que ahora se investigan, Avini Mamani quedó sumergido bajo el agua y, cuando los instructores advirtieron que no emergía a la superficie, lo sacaron de la pileta y se le practicaron maniobras de RCP, pero no pudieron reanimarlo.



También fue convocada una ambulancia del Same, cuyo equipo médico tampoco pudo hacer nada y constató que el policía boliviano ya había fallecido.



Al lugar arribó personal de la comisaría vecinal 1A de la Policía de la Ciudad que preservó el lugar para las tareas periciales e hizo las consultas judiciales pertinentes. Por haber ocurrido el hecho en un edificio de una fuerza armada de jurisdicción nacional, el caso es investigado por la justicia federal.



La investigación quedó a cargo del juez federal 9, Luis Rodríguez, quien ordenó los peritajes de rigor, entre ellos la autopsia, y como los instructores del curso la Policía de la Ciudad estarán bajo investigación, dispuso que el sumario lo lleve adelante una fuerza federal, la Prefectura Naval Argentina.



La carátula provisoria es la de “muerte dudosa”, y se aguarda los resultados de la autopsia para establecer si la víctima falleció de algún problema cardíaco vinculado al ejercicio, si fue por una asfixia por sumersión o algún otro motivo.



“El Grupo Especial de Acciones Tácticas lamenta la pérdida irreparable de un hermano y camarada. Se une en el dolor a su familia. Que Dios lo tenga en su santa gloria. Que en paz descanse nuestro hermano. #FuerzaYHonor #Geat”, señala un mensaje publicado este martes en el sitio de Facebook del grupo al que pertenecía Avini Mamani, con una foto de él.



“Nosotros te recordaremos como el Policía de Honor que eres. Descansa en paz ya que te fuiste haciendo lo que más amabas”, es otra de las frases en el Facebook del GEAT de la policía boliviana.