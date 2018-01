El abogado de la familia de María Cash sorprendió este jueves al anunciar que encontraron un cuerpo en Bolivia con similares características a las de la joven que desapareció hace seis años y medio.

Pedro García Castiella señaló que de acuerdo a los estudios practicados al cráneo por los médicos legistas y forenses bolivianos, la sonrisa y antropometría de los pómulos dan “muy parecido” a la imagen de la joven que despareció el 8 de julio de 2011.

Según explicó el letrado, el cráneo está en la Morgue de La Paz, pero fue hallado en Oruro hace un año.

"Más allá de las similitudes científicas y técnicas que hay del cráneo con la imagen de María Cash, uno de los datos que indica la probabilidad alta es que éste fue encontrado a cuatro meses de la desaparición, en noviembre de 2011", precisó.

En diálogo con minutouno.com, María del Carmen, la mamá de María Cash, evitó hablar al respecto pero remarcó que por el momento se trata sólo de informes de forenses del país vecino, y que pidieron varias veces que llegue alguna muestra a la Argentina pero no tuvieron respuesta positiva.

"Es algo que hasta que no se sepa bien no podemos decir si es María o no. Y no se descartó aún porque todavía no se realizó una investigación seria en la Argentina, y estamos esperando eso", aclaró la mamá de la joven desaparecida en Salta.

