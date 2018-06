Tras el fallo de la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional Federal, que con los votos de los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia concluyó que la muerte del fiscal Alberto Nisman se trató de un homicidio, se reunieron el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano para determinar el curso que seguirá la investigación.

Ambos magistrados acordaron que, conforme a lo indicado por la Cámara, se ordenarán un análisis y entrecruzamiento de llamadas telefónicas de las líneas de Cristina Kirchner y de algunos ex funcionarios de su gabinete. La investigación abarcará el período que va de diciembre de 2014 a febrero de 2015, tanto de líneas personales como de las de los despachos y oficinas oficiales.

Esta prueba no se había producido hasta ahora en esta causa y el inicio del período a investigar coincide con el momento en que fue despedido el ex director general de operaciones de la ex SIDE, Antonio Stiuso.

Estas medidas obedecen a lo resuelto por la Cámara Federal que señaló que el fiscal Nisman fue asesinado con el fin de silenciarlo cuando iba a dar precisiones ante el Congreso de la Nación de la denuncia que había hecho el 14 de enero de 2015 contra Cristina Kirchner y ex funcionarios de su gabinete por encubrimiento del atentado a la AMIA a través de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán. Cuatro días después de esa presentación, Nisman fue hallado muerto en su vivienda de Puerto Madero.