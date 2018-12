La extitular de Aerolíneas Argentinas, Isela Costatini, tuvo polémicas declaraciones al analizar los casos de acoso laboral y las violentas situaciones que deben atravesar las mujeres.

"Si uno quiere ser respetado profesionalmente... y, bueno, hay que ir vestido para eso. Si te pusiste el escote, hacete cargo de lo que va a generar", escupió en diálogo con la señal LN+.

"La insinuación es parte de un juego de la sensualidad. Obvio que uno no quiere salir a la calle y que le estén chiflando. Me pasó el otro día. Me silbaron a las once y media de la noche. Tenía tacos, medias finas. Es una sensación muy fea. No estaba vestida como para que llame la atención", agregó.

Ante esa afirmación, hasta su entrevistador, Pablo Sirvén, se sorprendió y fue más allá.: "Entonces,parafraseando a Nicolás Repetto¿Recomendás no-escote, no-pollera corta?". Sin pestañar, la exfuncionaria disparó: "Y... depende si querés vender algo".