El intendente de José C, Paz, Mario Ishii, aclaró que sacaron de contexto sus dichos en un video divulgado el viernes, en el que se dirigía a empleados municipales, y precisó que nunca dijo que "encubría" la venta de "falopa", sino que cubría "el trabajo de las ambulancias, no a narcotraficantes".

"Estoy cubriendo el trabajo, no encubriendo narcotraficantes", se defendió el intendente del distrito del noroeste del conurbano, y aclaró: "Me sacaron de contexto, porque dije que cubría el área" de Salud, al dialogar con radio Mitre.

Ishii fue filmado, hace un mes, mientras mantenía un fuerte cruce en la calle con un grupo de empleados de su municipio que trabajan en el sector de la Salud, y que pedía mejores condiciones laborales.

En el mencionado video, a Ishii se le oye decir: "Yo los tengo que cubrir cuando están vendiendo falopa con las ambulancias". Ante las repercusiones de sus dichos, Ishii explicó que "tomaron una sola parte de lo que dije con una intención maliciosa" y lamentó que "esa frase sea inadmisible". En esa línea, pidió que "vean todo el video, no sólo 40 segundos", e insistió: "Estoy cubriendo todo, digo yo, no encubriendo, sino cubriendo institucionalmente, y al no tener pruebas, mando a investigar". "No protejo la venta de falopa, para nada, al contrario, yo tengo un hospital mental y terapéutico donde ya sacamos 200 chicos con problemas de adicción de alta".

El intendente de José C. Paz, Mario Ishii, será investigado por el delito de "encubrimiento y la causa penal estará a cargo del fiscal Miguel Ángel Vieira Miño, de la UFI 9 de Delitos Complejos de San Martín.

Dirigentes de la oposición repudiaron los dichos del intendente de José C Paz. "¿Derribar bunkers de drogas o proteger a los dealers? Parece una decisión moral muy simple. Sin embargo, hay sectores de la política que tienen naturalizada la relación promiscua con el delito. Aviso al Gobierno que si quiere luchar contra los narcos este no es el camino", señaló en su cuenta de Twitter el diputado nacional Mario Negri, jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara baja.