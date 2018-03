Luego de que se conociera su salida de la AFIP, y en medio de rumores sobre un pedido del presidente Mauricio Macri de renuncia, Alberto Abad habló con Clarín y dio su versión sobre su dimisión.

- Hay versiones dentro del Gobierno que hablan de que su salida está vinculada a su negación a brindar facilidades a Cristóbal López y OCA. ¿Qué tiene para decir?

- Si fuera así yo no hubiera hecho nada de lo que hice desde el comienzo. Cuando el Presidente me convocó para ocupar el cargo en la AFIP, yo pensaba que no podía dejar de darle una mano, hace muchos años que estoy en el sector público, vine a colaborar, ordené la institucionalidad de la AFIP, convoqué al mejor equipo, que seguirá trabajando como hasta ahora.

- ¿Fue su decisión retirarse?

- Yo cumplí 50 años de trabajo y 35 años en el sector público. Que quede claro, esto no es una renuncia, es un retiro. Me dedicaré a estudiar y a mi familia. Mi salida fue acordada con el Presidente antes de fin de año. Estamos desde entonces haciendo una transición ordenada. Todo el mes conviviré con Leandro Cuccioli (su sucesor), mi equipo quedará trabajando con él. Aunque pude ser que algún director de AFIP también se vaya.

- ¿Cómo definiría su salida?

- Como un funcionario que se va porque cumplió un ciclo. Hay que acostumbrarse en la Argentina a que las cosas deben ser normales.

- ¿Usted discutió con miembros del Gabinete?

- No me peleé con nadie, son rumores que jamás salí a desmentir porque jamás hablaría de versiones poco serias. Vine contento y me voy contento.