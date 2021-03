La semana pasada se informó que se diferirán las segundas dosis de las vacunas para inocular a la mayor cantidad posible de personas y aminorar el impacto de la segunda ola de coronavirus. De esta forma, habrá un diferimiento de las segundas dosis de todas las vacunas actualmente disponibles en el país a un intervalo mínimo de 12 semanas desde la primera dosis.

Javier Farina, infectólogo y asesor presidencial, se refirió al tema en diálogo con el programa de Radio Sarmiento 'Demasiada Información' (@demasiadainfosj). "El objetivo de diferir las dosis tiene que ver con cuidar la salud de los argentinos en forma global. Es preferible algo de inmunidad en muchas personas que mucha inmunidad en pocas personas. La evidencia marca que con las vacunas disponibles en el país, con una sola dosis logramos más del 50% de eficacia en prevenir infecciones", aseguró.

"Hay pocas vacunas en el mundo. Canadá, país del primer mundo, ha adoptado esta misma medida y pospuso cuatro meses la segunda dosis. Esto no quiere decir que se suprime la segunda dosis, sino que se retrasa", dijo y agregó que esta medida no se tomó al comienzo de la vacunación porque "no existía la evidencia concreta para poder hacerlo".

Con respecto a la posibilidad de que el gobierno aplique mayores restricciones, Farina indicó que "se van a evaluar diariamente" aunque consideró "difícil que se trate de medidas severas".

Además, el profesional indicó "el aumento de casos es alarmante, pero es algo que se esperaba porque sucedió en todo el mundo. Iba a aparecer en Argentina en algún momento".