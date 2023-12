La oficina del presidente electo, organismo oficial de comunicación de Javier Milei, informó que Patricia Bullrich será ministra de Seguridad. De esa manera, confirmó rumores que habían empezado a circular la semana pasada y que en las últimas 24 horas provocaron una fuerte interna en el seno del PRO.

También se anunció que Rodolfo Barra estará a cargo de la Procuración del Tesoro de la Nación, es decir, será el abogado del Estado durante el próximo mandato. Actualmente esa función es desempeñada por Carlos Zannini.

Bullrich a seguridad

En medio de distintas versiones, Bullrich había dado indicios ayer de su desembarco en Seguridad al anunciar que convocará a elecciones en el PRO que ella preside y dedicará sus esfuerzos a trabajar por la “seguridad” de la Argentina.

En un principio la ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio había presentado reparos a la idea de volver ocupar la cartera que ostentó durante el gobierno de Mauricio Macri. Infobae reveló esta mañana que el presidente electo le pidió que se hiciera cargo del área para arrastrar la marca y tratar de publicitar resultados positivos en la primera etapa de la gestión que, según reconoce el propio Milei, será muy dura. “No voy a poder dar buenas noticias en lo económico por muchos meses, te necesito”, aseguran que le dijo.

El acercamiento de Bullrich a Milei provocó el enojo de Macri, que había imaginado otra estrategia de negociación con el liberalismo. La discusión llegó a tal punto de tensión que la futura ministra habilitó a la periodista Viviana Canosa a leer al aire un mensaje de WhatsApp que le había enviado pero que en realidad tenía como destinatario a su ex jefe: “Yo no me someto a Mauricio Macri”.

La flamante funcionaria agradeció públicamente el nombramiento. “Me comprometí con cada uno de ustedes a lograr el cambio profundo que nos demanda la sociedad y daré esa batalla desde el lugar que hoy me toca”, dijo. Y desarrolló: “El cambio verdadero es posible si la ley se aplica en cada rincón del país, de forma pareja para todos y sin privilegios”. “Argentina necesita orden. Seremos implacables contra el crimen y daremos una lucha sin cuartel contra el narcotráfico. Es simple: el que las hace, las paga”, completó.