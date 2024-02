La viralización de un video de la guardia del hospital Argerich repleta de pacientes que llegaron desde la provincia de Buenos Aires buscando atención médica generó un nuevo punto de conflicto entre los gobiernos porteño y bonaerense. Las imágenes expusieron una situación que no es nueva pero parece haberse acentuado en los últimos meses: la de muchas personas que no encuentran respuestas en la salud pública bonaerense y se trasladan a Capital Federal para ser atendidas, incluso en situaciones que no son de emergencia.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, informó que están trabajando en un nuevo sistema de diagnóstico y atención que priorice en los hospitales públicos a los porteños. Además, podrían empezar a trasladar el costo de las consultas a los bonaerenses al gobierno de Axel Kicillof. “Necesitamos que la Provincia asuma su responsabilidad en salud en su lugar de origen”, puntualizó en diálogo con Marcelo Longobardi en radio Rivadavia.

“Esto que sucede es algo histórico, pero está alcanzando su pico de complejidad más alto. El nivel de desmanejo y desinversión en la salud pública a nivel provincial es grave. Fijate que la mayoría de los municipios desde donde dicen que vienen no tienen salud municipal. Nosotros hacemos un gran esfuerzo, pero tiene un límite. Nuestra responsabilidad es tratar de priorizar al vecino que sostiene al sistema público”, explicó Macri.

"Usted de dónde viene? Y usted de dónde viene?" (Médico del Hospital Argerich sobrepasado de pacientes que vienen de #TuProvincia Kicillof)

Al final, la señora - que parece del país donde te dejan tirado en la calle - amenaza con quemar el hospital.

El jefe de Gobierno aclaró que no habrá cambios en la atención de las personas que tengan riesgo de vida o estén en una situación de emergencia, pero explicó que en la mayoría de los casos de los bonaerenses que cruzan la General Paz buscando atención médica canalizan por guardia situaciones que no son realmente de atención primaria.

También diferenció la situación de los bonaerenses que trabajan y pagan impuestos en Capital, a quienes se les va a garantizar la salud pública en hospitales.