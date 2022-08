Después de haber sido apuntado por la vicepresidenta Cristina Kirchner como uno de los responsables de hacerle llegar a José López los millones de dólares que el e funcionario K intentó esconder en un convento, el banquero Jorge Sánchez Córdova se defendió y aseguró que "sólo USD 100 mil" de los más de 3 millones que ingresaron al país estaban en los bolsos.

"No soy amigo de Macri, tenemos la misma pasión por Boca y nada más", sostuvo el empresario durante una entrevista en radio Mitre.

Según reveló, efectivamente el banco Finansur importaba dólares para luego vendérselos a casas de cambio, corredores de bolsa y otras entidades que en aquel entonces estaban necesitadas de billetes porque se habían acelerado los retiros de depósitos por parte de los ahorristas con las primeras restricciones cambiarias impuestas en el inicio del segundo mandato de CFK.

"El juzgado encuentra, entre los 9 millones de dólares, que sólo 100 mil dicen Reserva Federal, investiga y envía una nota donde informa que esos billetes habían sido recibidos por el Banco Finansur", indicó. Y agregó: "A partir de eso, se teje toda una la leyenda de que nosotros le habíamos dado USD 3.200.000 a López y eso no es cierto".

El empresario informó además que fue técnicamente imposible determinar cuándo salió el dinero del banco: “El juzgado nos allanó, vio la documentación y determinó que era imposible seguir la trazabilidad del dinero”.

Sánchez Córdova recordó que en 2016 vendió la mayoría de su paquete accionario. Rechazó también la versión sobre su amistad con el ex presidente Macri, a quien efectivamente conoció como dirigente de Boca Juniors, pero con quien no tiene -según declaró- una relación estrecha. Para graficar el vínculo que los une, ironizó: “Miren cuán amigo de Macri soy que durante su gestión como Presidente el Finansur terminó quebrando por una decisión del Banco Central y yo terminé arruinado”.

“Yo no sé por qué Cristina Kirchner hace esto y me nombra con nombre y apellido. Pero yo quiero lo mismo que ella: pido que se investigue y que salga a la luz el origen de los 9 millones de dólares que tenía López para que quede en claro que sólo 100 mil pasaron por el Finansur. Hace tres días que estoy caminando por las paredes con este tema”, puntualizó .

El martes, a través de un descargo en vivo que fue difundido en redes sociales, la exmandataria aseguró que la Justicia nunca se interesó en investigar de dónde provenían los dólares que tenía José López en los bolsos que intentó esconder en un convento de General Rodríguez. La vicepresidenta asoció los fajos termosellados encontrados a Sánchez Córdova, según CFK, un aliado de Mauricio Macri y Daniel Angelici en la Comisión Directiva del club Boca Juniors.

“Comodoro Pro no lo investigó. No lo hicieron porque no les convenía: ¡Los 9 millones de dólares que le pagaron al Secretario de Obras Públicas eran de ellos, los macristas! No tengo dudas. ¿Ahí no hubo asociación ilícita?”, disparó.

Ayer, jueves, la exPresidenta dio más detalles de su sospecha. Publicó en Twitter una nota enviada por el FBI en abril de 2014 a los tribunales federales argentinos en donde se precisa que parte del botín que tenía José López había sido importado por el Banco Finansur en octubre de 2011, fecha durante la cual Sánchez Córdova tenía el control accionario y era presidente de la entidad financiera.

“¿Fecha de envío? 11 o 12 de octubre de 2011. ¿Banco receptor? Finansur S.A. propiedad de Jorge Sánchez Córdova, macrista y ex tesorero de Boca durante la gestión de Angelici”, analizó Cristina Kirchner.

Esta no es de Netflix eh! La nota que estás viendo es del FBI. Brinda información a los Fiscales y Tribunales Orales de Comodoro Py en el caso conocido como “los bolsos de López”, donde se incautaron 9 millones de dólares. ¿Información sobre qué?... pic.twitter.com/FEIdRk3RhV — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 25, 2022

Y completó: “El sello de la nota indica que esta información fue recibida en Comodoro Py el 10/04/2018, al año y 10 meses de la detención de López. Ya transcurrieron casi 4 años y medio sin que ello se investigue”.