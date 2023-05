El dirigente del Frente Patria Grande (FdT), Juan Grabois, afirmó esta noche que su sector está en condiciones "de ganar" en una eventual competencia interna del Frente de Todos (FdT) en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias que se llevarán a cabo el próximo 13 de agosto, y llamó a dar "batalla contra la derecha rancia y neoliberal, al hablar en el lanzamiento de su precandidatura presidencial en un acto en el club Ferro.



“Nosotros, los hijos, las hijas de la generación diezmada vamos a tomar la posta. Junto a los nuevos descamisados y la juventud de Argentina vamos a tomar la posta”, indicó Grabois durante su discurso en el Estadio Etchart, al aludir a las palabras que ayer formuló la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante una entrevista.



Allí, ante más de 5.000 personas que pese a la lluvia se acercó al estadio, el dirigente afirmó “la persecución despiadada hacia Cristina Fernández de Kirchner "nos obliga a tomar el bastón de mariscal”.



“Vamos a ganar las PASO y vamos a garantizar la más fuerte batalla contra la derecha rancia neoliberal”, recalcó”.



El también dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y del Frente Patria Grande señaló que llevará adelante “una opción política y un programa de Gobierno verdaderamente transformador y revolucionario”.



“No hay excusas para esquivar la realidad histórica que nos toca. No hay más excusas para descansar en una sola persona para que resuelva los problemas del país. Nos lo pide ella, el pueblo y la patria”, recalcó y agregó que su lanzamiento “no es un simulacro”.



Sin embargo, Grabois advirtió al interior del FdT que tiene “un proyecto de país” y que su espacio no aspira a obtener solamente "diputados y concejales”.



“O estamos colectivamente representados en la fórmula y en el programa de Gobierno o nos dan las PASO o vamos por afuera con nuestro partido”, subrayó el dirigente social.



Grabois es fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y del Frente Patria Grande.



El precandidato se encuentra difundiendo su programa de gobierno basado en un "Plan Quinquenal de Desarrollo Humano Integral" que elaboró para esta campaña electoral bajo el slogan de "sabemos cómo hacerlo".



El primer video difundido en redes sociales desarrolló las propuestas en materia de vivienda y el segundo, expresa "propuestas concretas sobre Seguridad".



Luego de conocerse la decisión de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, el dirigente anticipó que "se avecinan tiempos aún más difíciles para nuestro pueblo" y vaticinó "una larga pelea por delante".



"No vamos a perder porque no vamos a abandonar. A Cristina todo nuestro respeto y gratitud. Siempre vamos a poner la cara, el cuerpo y el corazón por ella, por el Pueblo y por Argentina", expresó en su cuenta oficial de Twitter.