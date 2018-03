Pisar fuerte el suelo propio. El Alberto se aferra al lema "Hay 2019" para abonar su sueño presidencial. Será anfitrión del encuentro del PJ nacional busca reunificarse cara a un nuevo desafío electoral.

El anuncio de la no participación del PJ puntano en la cumbre justicialista de La Pedrera, que concentrará a dirigentes nacionales el viernes y sábado próximo en La Pedrera, en la ciudad de Villa Mercedes, generó sorpresa en la provincia puntana, y provocó una serie de especulaciones: por un lado hubo quienes alimentaron la idea de una posible ruptura política entre Alberto y Adolfo Rodríguez Saá pero al parecer se trata de una nueva estrategia electoral de los hermanos para 2019 para retener el poder a dos puntas.



"Alberto y Adolfo Rodríguez Saá se dividen y ensayan una suerte de pelea a través de las redes sociales como estrategia electoral de cara al 2019 no hay ningún problema entre ellos, siempre juegan al bueno y el malo", aseguró el senador nacional y exgobernador de San Luis Claudio Poggi.



La cumbre que por la "Unidad del Peronismo" de la cual el gobernador Alberto Rodríguez Saá es su promotor, fue la excusa que encontraron los hermanos para marcar supuestas diferencias y así contener entre ambos a todos los sectores en los que está dividido el peronismo puntano. Así, mientras que por estas horas, según confiaron fuentes gubernamentales a Télam, Alberto está en La Pedrera ultimando los detalles de la cumbre de la que van a participar legisladores kirchneristas, gobernadores y referentes de los movimientos sociales, "El Adolfo" salió a despegarse de la movida aclarando que "el PJ Puntano no participa del evento".



"La reunión de la militancia nos divide. En consecuencia, el PJ quiere informar, queremos informar, que no somos organizadores, no somos anfitriones, no hemos sido invitados, no participamos de ninguna manera. Los dirigentes del frente Unidad Justicialista que quieran asistir a título personal es correcto y está bien", sostuvo el senador en el video que rápidamente se viralizó en las redes.



Esta salvedad que Adolfo hace al final del mensaje, dándole libertad de acción a los dirigentes, es la señal que da cuenta que la jugada está consensuada.



"El da libertad de acción porque los referentes kirchneristas de la provincia son funcionarios, referentes del kirchnerismo; La Cámpora y el Movimiento Evita tienen cargos en distintas dependencias del Estado en alianza con el gobernador", detalló un dirigente de la capital puntana.



"Todos esos funcionarios estarán presentes junto al gobernador en las jornadas que se llevarán a cabo el viernes y sábado próximo", confiaron a Télam fuentes provinciales.



"Adolfo quiere suceder a su hermano en la gobernación, y va a ser candidato en el 2019, y jugar con el kirchnerismo va contra sus intereses, si se tiene en cuenta que San Luis siempre fue una provincia antikirchnerista", confió un alto dirigente puntano a Télam.



"Los peronistas más tradicionales e históricos de la provincia no ven con buenos ojos el acercamiento que el gobernador está teniendo con el ala kirchnerista, pero Alberto necesita de ese apoyo porque su objetivo es compartir la fórmula presidencial que presente el espacio en el 2019", explicó el dirigente. Por esto, Alberto hace esfuerzos denodados por demostrar que es un gran anfitrión y busca consolidar sus chances de ser candidato en 2019 para poder cosechar las ventajas que le daría contar con un piso del 30% de los votos que le aseguraría el kirchnerismo, sobre todo teniendo en cuenta que cuando los hermanos Rodríguez Saá participaron de las presidenciales con sello propio no superaron en el mejor de los casos el 7% de los votos.



En tanto, Adolfo hace lo propio a nivel local, ya que para ganar la gobernación de San Luis en el 2019 necesita asegurarse la mayor cantidad de votos de los puntanos, que ya dieron en varias oportunidades señales claras de su antikirchnerismo. Por ahora, la jugada prendió bien tanto en la provincia como en las redes sociales, donde uno y otro -dependiendo de la orientación que tenga el militante de turno- están recibiendo cataratas de elogios o mensajes de repudio.



Hasta la fecha han comprometido su presencia en San Luis el gobernador K de Formosa, Gildo Insfrán; el de La Rioja, Sergio Casas; el camionero, Hugo Moyano; Víctor Santa María del Suterh (dueño de Página 12); el diputado de Unidad Ciudadana, Hugo Yasky y el jefe del PJ y diputado nacional José Luis Gioja.