En el banquillo. Además de Cristina, en el banquillo deberán sentarse los ya detenidos Báez, el exministro de Planificación Julio de Vido, y el exsecretario de Obras Públicas José López.

Un tribunal argentino rechazó ayer aplazar el inicio del primer juicio por corrupción que afecta

a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), que comenzará el próximo 26 de febrero y que la actual senadora nacional pidió postergar al alegar que no ha finalizado una instrucción suplementaria.



Según confirmaron fuentes de la defensa de la viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 rechazó el pedido al considerar que las pericias que todavía quedan por hacer no son indispensables para que comience el juicio, ya que podrán ser incluidas mientras se desarrolla el mismo.



En la causa, la primera que llega a juicio de las que afectan a Fernández, se investigan presuntas irregularidades en la adjudicación, durante su mandato presidencial, de obras públicas viales al Grupo Austral, propiedad del empresario Lázaro Báez, en Santa Cruz, tierra natal de Kirchner. Son 52 contratos de obra vial en Santa Cruz por un valor actualizado de 46.000 millones de pesos.



Además de la exmandataria -que por ser senadora cuenta con fueros que impiden su eventual arresto-, en el banquillo deberán sentarse los ya detenidos Báez, el exministro de Planificación Julio de Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López y el exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner, primo de Kirchner.



Al elevar a juicio esta causa por supuesto direccionamiento de la obra pública en favor de Báez, el juez Julián Ercolini indicó que Fernández, en su carácter de presidenta, "habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional". El juez cree que las maniobras investigadas habrían tenido el "objeto de procurarle al empresario Lázaro Antonio Báez un lucro indebido, en perjuicio de las arcas del Estado nacional".



No obstante, la expresidenta está procesada en otras causas en las que es acusada de alquilar a empresarios algunas de sus propiedades inmobiliarias a altos precios para recibir supuestamente retornos de dinero público.



Fernández había pedido que se suspendiera el inicio del juicio, fijado para el día 26, debido a que sigue abierto un proceso de instrucción suplementaria, pero el TOF 2, encargado de la vista, entendió que los resultados de esas pericias no serán necesarios antes de mitad de año.



Ya la semana pasada, la Fiscalía se opuso a cambiar el inicio del juicio. Fuentes de la defensa de Fernández dijeron que la decisión es "una arbitrariedad absoluta", al considerar que es la primera vez que el TOF 2 inicia un juicio "sin que se encuentre terminada la instrucción suplementaria".

En esta causa se investigan 52 contratos de obras por 46.000 millones de pesos.

"Esto a nuestro criterio demuestra persecución judicial. Y por sobre todas las cosas, un tribunal parcial e inquisidor que no respeta el debido proceso y las garantías de defensa en juicio. Esto



podría costar en otra instancia una nulidad absoluta. Es incomprensible", aseveraron. El hecho de que la vista comience sin las pericias concluidas "afecta a la defensa por cuanto la estrategia defensiva depende del resultado de esa pericia", añadieron. "Iniciarla sin ella es derrumbar por completo el Estado de Derecho", remarcaron.



Entre los varios procesos contra Fernández, para cuatro de ellos ya fue citada a juicio oral pero tan solo el de la causa por corrupción en la obra pública tiene su fecha fijada. Tras una reunión de Gabinete de ministros del presidente Mauricio Macri, dos de sus miembros fueron consultados ayer sobre la decisión judicial, de la que aseguraron son "absolutamente respetuosos".



"Está trabajando la Justicia", aseveró en una rueda de prensa el canciller argentino, Jorge Faurie. En igual línea, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, comentó que "una de las características del Gobierno es que ha permitido, a través de la transparencia y el funcionamiento de los poderes, que la Justicia actúe libremente y con mucha velocidad".