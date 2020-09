La provincia de Jujuy llevará adelante un ensayo clínico utilizando dosis de Omega 3, tendiente a prevenir la infección por coronavirus en personas de alto riesgo de contraer la enfermedad, informó hoy el Comité Operativo de Emergencia (COE).



El ensayo clínico es a partir de un estudio denominada "Prepare It" perteneciente a la Fundación ECLA, de Rosario, que viene desarrollando una investigación con el fin de reducir la potencialidad de infección por Covid-19.



“Está dirigido a las personas que están en alto riesgo de contraer la infección como los trabajadores de la salud y la gente de las fuerzas de seguridad”, dijo esta noche el coordinador del COE, Omar Gutiérrez, en el tradicional informe de la provincia por el coronavirus.



A estos grupos de personas se le va a ofrecer la posibilidad de participar de forma voluntaria del ensayo "para evaluar si es que un medicamento que pertenece al grupo de lo que habitualmente conocemos como Omega 3 puede prevenir la infección por Covid en personas de alto riesgo”, explicó.



Para ello podrán inscribirse en una plataforma web y como requisito “no tienen que haber tenido ni tener Covid-19”.



Explicó que para el ensayo "al azar se van a designar dos grupos, uno que recibirá el medicamento y otro que va a recibir un placebo, una pastilla que no tiene el medicamento”. Los medicamentos serán suministrados totalmente gratis como también "todas las pruebas que se les vaya a realizar, esto incluye test PCR, dosaje de anticuerpos y análisis de sangre para conocer el estado de salud”.



En Jujuy ya se encuentran cuatro integrantes del equipo de investigación de la Fundación ECLA, cuyo director es Rafael Díaz.



En el anuncio realizado por el COE, también se escucharon palabras de Díaz, quien aclaró que la medicación es “para sujetos con alto riesgo a desarrollar la enfermedad, no para pacientes”.



La provincia también impulsará un ensayo clínico en base al fármaco colchicina, que servirá como tratamiento para casos moderados y severos de Covid-19.



Ambas iniciativas cuentan con la autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para ser desarrolladas en el país, además de que fueron registradas internacionalmente.



Por otro lado, el COE informó que desde el inicio de la pandemia se registraron más de 13.600 casos confirmados de coronavirus, con los 255 nuevos reportados en la fecha, en tanto que los casos activos se elevan a 6.819.