El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, reclamó este domingo a Perú y Colombia, con duros términos como "ingratitud" y "miserable", el pago de los gastos que debió afrontar la provincia para atender a ciudadanos de esos países que debieron cumplir con el aislamiento obligatorio por el coronavirus.



El mandatario reiteró que los representantes de esos países "estaban en pleno conocimiento de tal situación" y que "los traslados se efectivizaron por pedido de estos" a Buenos Aires para su repatriación.



A través de sus redes sociales, el mandatario se dirigió a la embajada de Perú en Argentina y afirmó: "Somos un pueblo solidario con cualquier ciudadano del mundo, en particular con los hermanos peruanos" pero advirtió que la representación oficial "miente y denota ingratitud para con el pueblo jujeño".

En ese sentido, informó sobre la remisión de "todos los gastos que le ocasionaron al Gobierno de Jujuy los ciudadanos peruanos durante su estadía en nuestra provincia, más el costo por el traslado a Buenos Aires, para el correspondiente reintegro".

Señor Embajador de Colombia, Álvaro Pava Camelo:

Rechazo sus mentiras ya que el Cónsul de su país nos expresó “Muchas gracias... quedo altamente agradecido” por todo lo que hicimos en Jujuy.

Rechazo también su actitud miserable para con sus compatriotas: https://t.co/0pEHIfgXqO pic.twitter.com/LVTbXumnHV — Gerardo Morales (@GerardoMorales) April 5, 2020

A la vez, exigió "inmediata cancelación" de esos gastos "ya que tenemos una situación económica difícil, como en el mundo, y no nos sobra nada".



Además, Morales dirigió una carta abierta al embajador de Colombia, Álvaro Pava Camelo, en la cual lamentó que "adopte una actitud de militante político opositor al gobierno de Jujuy o a Jujuy".



"Lo que dice usted en su carta, que se ocupó de difundir por los medios de comunicación, antes que hacérmela llegar personalmente, tiene muchas mentiras más allá de la mala intención", sostuvo Morales. Y aseguró: "El que quiso desentenderse de sus connacionales es usted y su Embajada".

Los jujeños somos un pueblo solidario.

La Embajada del Perú en Argentina MIENTE.

Con los mentirosos e ingratos no!

Exijo el reintegro de gastos que efectuamos por la estadía (cuarentena obligatoria) y por traslado de los ciudadanos peruanos a Buenos Aires https://t.co/iEnRCpRfTp pic.twitter.com/GXgqCzCINf — Gerardo Morales (@GerardoMorales) April 4, 2020

En ese sentido, le recordó que "parte de su equipo expresó a parte de mi equipo que la Embajada quería que sus compatriotas se queden en La Quiaca para que cuando se levante la cuarentena sigan a dedo o como puedan a su país porque la Embajada no se podía hacer cargo".



Entonces, "como su equipo sabe, mi Secretario de Integración Regional y Relaciones Internacionales expresó que esa actitud, la de usted y su equipo, era inhumana. A lo que yo agrego que su actitud y la de su Embajada es una actitud miserable".



Por lo tanto, al igual que a Perú, le exigió que "reintegre a Jujuy todos los gastos incurridos en sus compatriotas porque son responsabilidad suya, no mía".



El jueves pasado, un micro con 62 pasajeros, en su mayoría ciudadanos peruanos, venezolanos, brasileños y colombianos que había partido de San Salvador de Jujuy, fue detenido cuando circulaba por la avenida General Paz, en el barrio porteño de Saavedra, a pesar de que se encuentra en vigencia el decreto de aislamiento preventivo y obligatorio por el coronavirus, informaron fuentes policiales y oficiales.



El transporte fue retenido cerca de las 15 por personal de la Policía de la Ciudad en el marco de un operativo de control en el cual participaron personal del SAME y de Migraciones y autoridades judiciales.