Este miércoles, Julio De Vido concurrió a Comodoro Py para firmar su liberación tras la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1. El exministro de Planificación Federal cumplía arresto bajo prisión domiciliaria en su chacra de Zárate, por el supuesto desvío de fondos millonarios de la mina Río Turbio.

"La justicia va a triunfar por sobre la persecución. Todo fue orquestado por el lawfare", dijo tras firmar su liberación e inmediatamente se refirió a la condena por la Tragedia de Once: "El peritaje es trucho, es falso, es todo parte de una persecución, si hay justicia la causa se va a caer. Estamos apelando el fallo puesto por decreto por Mauricio Macri".

Por otra parte, vinculó su liberación con la victoria del Frente de Todos en las elecciones presidenciales. "Esta libertad se la debemos al pueblo argentino que echó al macrismo", señaló el exfuncionario, que luego se refirió a los denominados "presos políticos".

"Amado Boudou, Milagro Sala, y Luis D'Elía son presos políticos", sostuvo, pero advirtió: "José López no es un preso político".

A su vez, cuando se lo consultó sobre si esperaba un llamado del presidente Alberto Fernández, con el que De Vido mantiene marcadas diferencias, contestó: "No no espero nada, no soy oficialista porque tengo profundas diferencias respecto a la política económica".

Según pudo saber TN.com.ar, la Justicia le retuvo el pasaporte a De Vido, que no podrá salir del país y deberá presentarse periódicamente ante el Tribunal.

De Vido estuvo dos años y dos meses preso. La Sala I de Cámara Federal de Casación Penal ordenó el 13 de diciembre que el exministro continuará detenido, pero bajo prisión domiciliaria en vez de una celda de la cárcel de Marcos Paz.

Para el TOCF 1 porteño, la libertad de De Vido no implica un peligro de fuga ni tampoco un entorpecimiento de la investigación porque los jueces solo deben establecer la fecha de inicio del debate oral y público por desvío de fondos públicos.

El fiscal de juicio Miguel Osorio dictaminó a favor del exministro el miércoles por la mañana. Tras ese pronunciamiento, los jueces del caso "Río Turbio", Adrián Grünberg, José Antonio Michilini y Ricardo Ángel Basílico, pusieron fin a la prisión preventiva domiciliaria.

