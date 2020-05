El interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio (JxC) fracasó hoy en su intento de reunir quórum para rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 457, de ampliación presupuestaria, y realizó declaraciones en minoría.



Con la presencia de 124 legisladores -entre presentes en el recinto y conectados de manera remota- la bancada opositora no logró reunir quórum de 129 diputados necesarios para abrir el debate



El interbloque de JxC, que preside Mario Negri, contó con el apoyo de legisladores del interbloque Federal, Unidad para el Desarrollo y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) pero no le alcanzó para reunir quórum aunque le faltaron 5 diputados.



En tanto, el Frente de Todos (FdT) no bajó al recinto por entender que el tema ya fue abordado en la comisión de Trámite Legislativo.



La sesión fue levantada por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, luego de que se cumpliera el tiempo reglamentario para dar por fracasado el plenario, tras lo cual se realizaron manifestaciones en minoría.



Al iniciar el debate en minoría, el diputado del PRO, Pablo Tonelli, aseguró que con el decreto "lo que se pretende es alterar el sistema de reparto de poderes", al sostener que se trata de una "atribución del Congreso" y dijo que esa medida "está reñida con la letra de la Constitución".



En tanto, Negri consideró que la ausencia del oficialismo "es parte del juego" pero cuestionó a los diputados de la oposición que estuvieron ausentes y advirtió que con el DNU del Poder Ejecutivo "retrocedemos 13 años y no hacia falta".



Juntos por el Cambio tuvo asistencia perfecta y logró reunir a los 116 diputados propios (53 del PRO, 47 de la UCR, 14 de la Coalición Cívica 1 de Producción y Trabajo y 1 de Acción Federal) y contó con el respaldo de 4 legisladores del interbloque Federal (Graciela Camaño, Jorge Sarghini, Enrique Estévez y Luis Contigiani), así como del jefe de Unidad Federal, José Luis Ramón y los 2 del FIT, Nicolás Del Caño y Romina Del Plá.



La sesión especial se realizó una semana después de que los ex Cambiemos fracasaran en su intento de incluir -en la última sesión- el tratamiento del cuestionado DNU a partir de un apartamiento del reglamento.



Desde el Frente de Todos argumentan que la comisión bicameral de Trámite Legislativo ya emitió dictamen de respaldo a ese DNU, con las nueve firmas (sobre 16 totales) de los representantes del FdT.



Una vez concluidas las expresiones en minoría, Massa dio por terminado el debate y cerró el plenario con un mensaje para la bancada opositora que había cuestionado el funcionamiento virtual del cuerpo: "Quiero agradecerles a todos los diputados que hoy no tuvieron ningún problema para conectarse y poder utilizar este sistema, aun aquellos que eran muy críticos”.