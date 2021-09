Con un mensaje conciliador, el presidente Alberto Fernández ayer tomó juramento a los nuevos funcionarios de Gobierno, ocasión en la que afirmó que "vamos a recuperar el diálogo".



"La solución de los problemas de los argentinos no está en que nos dividan, sino en que estemos más unidos que nunca para hacer frente a lo que hace falta", enfatizó el jefe de Estado al encabezar ayer por la tarde en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada la ceremonia de juramento de los nuevos ministros que se incorporaron al gabinete nacional.



"No me van a ver atrapado en disputas innecesarias, mi única preocupación es que los argentinos y las argentinas vuelvan a ser felices después de los cuatro años de desdichas que precedieron a mi gobierno y de los dos años de pandemia", añadió.



Tras mostrarse convencido de que "vamos a recuperar el diálogo que la pandemia nos hizo perder", Fernández dijo que al Frente de Todos (FdT) le preocupa "más un movimiento político que no discute que un movimiento político que reflexiona".

"No somos parte del país que quiere flexibilizar derechos de los que trabajan", dijo Alberto Fernández.

En ese sentido, contrapuso el debate interno suscitado en el oficialismo tras el revés electoral en las primarias del 12 de septiembre pasado al enojo que tuvo el expresidente Mauricio Macri cuando fue derrotado por el FdT en las elecciones de 2019.



"Cuando la gente no nos vota nos enojamos con nosotros y no con la gente", ironizó, a la vez que destacó que en la coalición de gobierno los debates se dan "de cara a la gente". No la mencionó pero pareció ser su visión de la disputa pública que se vio con su vicepresidente. A Cristina Kirchner, no obstante, no la mencionó.



En la ceremonia de ayer por la tarde en el Museo del Bicentenario el presidente Alberto Fernández tomó juramento a Juan Manzur como jefe de Gabinete; a Santiago Cafiero a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; a Aníbal Fernández en Seguridad; Jaime Perczyk en Educación; Daniel Filmus en Ciencia y Tecnología; Julián Domínguez en Ganadería, Agricultura y Pesca y, Juan Ross como secretario de Comunicación y Prensa. Aníbal Fernández ya había sido ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos en la presidencia de Cristina Kirchner.



Allí, el mandatario reafirmó su compromiso de escuchar el mensaje expresado por los argentinos en las primarias del 12 de septiembre pasado, insistió con la idea de que las legislativas generales ponen en juego "dos países en pugna" y aseveró que el proyecto político del Frente de Todos (FdT) "no es el que se despreocupa de la salud pública y abandona a los argentinos a su suerte".



Alberto Fernández sorprendió ayer a la tarde al moverse del habitual riguroso protocolo de las ceremonias de jura para brindar un mensaje luego de las tensiones internas reportadas en el frente oficialista, tras las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).



Si bien reivindicó que el Frente de Todos debate "de cara a la gente, siempre", el Presidente se ocupó de aclarar que los argentinos no lo verán "atrapado en disputas innecesarias ni en disputas internas".



Y aclaró: "Soy presidente del Partido Justicialista y me preocupa mucho más un movimiento político silenciado, obediente, que no discute, que uno que reflexiona".



También quiso respaldar al ministro Martín Guzmán. "Todo el crecimiento económico que objetivamente ocurre no ha llegado a ellos con la velocidad que quisiéramos que llegue. Y en eso vamos a trabajar, ya estamos trabajando", agregó Fernández.





Sigue Nicolini

La asesora presidencial Cecilia Nicolini continuará cumpliendo funciones en el área de Presidencia de la Nación y no pasará a desempeñarse en otros ministerios, informaron ayer fuentes oficiales. "El presidente Fernández va a seguir contando con el asesoramiento de Nicolini", señala la información.



¿Y las cúpulas?

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, adelantó que convocará a una reunión con jefes de las cuatro fuerzas de seguridad y dijo que tomará contacto con el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, para analizar la situación de la provincia. Anticipó que no cambiará "las cúpulas" de las cuatro fuerzas.

Cecilia Todesca se pasa a la Cancillería

La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, acompañará al flamante canciller Santiago Cafiero en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, informaron ayer fuentes oficiales.



Todesca estará a cargo de la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, se informó oficialmente. Al retirarse de Casa Rosada, el exjefe de Gabinete se despidió en el patio de los periodistas acreditados y dijo que Todesca "viene conmigo" para tomar el cargo que ocupaba Jorge Neme, vinculado a las negociaciones en el Mercado Común del Sur (Mercosur).



Todesca es licenciada en Economía egresada de la Universidad de Buenos Aires y fue el principal nexo de Cafiero en el Gabinete Económico con distintos ministros y que se reunió todas las semanas en Casa de Gobierno.



Según medios nacionales, se está analizando un enroque y que Neme, tucumano y conocido de Juan Manzur, ocupe el lugar que deja Todesca en la Jefatura de Ministros.



Cafiero no va a tocar ninguna de las últimas designaciones en las embajadas argentinas, ni los nombrados por su antecesor Felipe Solá ni quienes vienen desde antes y están fijos en sus cargos.

Juntos por el Cambio y una cita por la unidad

La alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC) se reunirá hoy para mostrar una foto de unidad, luego de las disputas internas en algunas jurisdicciones, y exhibir a sus candidatos ganadores en los principales distritos del país, tras los resultados favorables de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).



Organizado por la Mesa Nacional de JxC, el acto será hoy por la tarde en el Hotel NH Buenos Aires City (a metros de la Plaza de Mayo) y hasta allí llegarán los principales referentes nacionales de las tres fuerzas que conforman la coalición, como Patricia Bullrich del PRO; Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica y Alfredo Cornejo de la Unión Cívica Radical (UCR), junto a los principales candidatos de todo el país, buscando mostrar que firmaron la paz hacia las generales de noviembre.



Otros participantes del encuentro serían el expresidente Mauricio Macri, el titular de la Auditoria General de la Nación, el peronista republicano Miguel Pichetto, y el senador Martín Lousteau.