Mientras la defensora del chofer del Turbus, Francisco Sanhueza, condenado a 20 años de cárcel por la Tragedia de Horcones, en la que murieron 19 personas y una veintena resultó con heridas de diversa consideración, trabaja en la apelación al fallo de la Octava Cámara del Crimen de Mendoza, se espera que esta semana se conozcan los argumentos de los integrantes del tribunal para la condena más importante en este tipo de casos que se registre en la provincia y el país.

El caso trasciende las fronteras y el diario El Mercurio consultó a un grupo de juristas chilenos su impresión sobre el fallo de la justicia mendocina y tuvieron fuertes críticas a la decisión de los magistrados.

Para la defensora mendocina del chofer, Cecilia Pedrazzoli, tal como lo manifestó tras los alegatos, "no es una sentencia justa. Estamos convencidos de que es un homicidio culposo y está previsto expresamente en nuestra legislación, por eso no se ha aplicado correctamente la ley".

Para el profesor de la Universidad de Chile, Julián López, "sancionar al chofer como autor de homicidio con dolo eventual implica sostener que su conducta merece la misma sanción que correspondería si -en un arranque de ira- hubiera tomado un arma y disparado deliberadamente contra sus pasajeros. Si estamos de acuerdo en que ambas conductas no son comparables, deberíamos concluir que tratar el caso de la misma manera conlleva una grave desproporción". Y, advierte, que "algunos tienden a inferir que ello (el dolo eventual) ocurre en cualquier caso en que el nivel de imprudencia es muy alto lo que, en mi opinión, constituye un grave error".

Una posición similar sostiene el profesor de la Universidad Diego Portales, Héctor Hernández, quien señaló: "El dolo no exige tanto, pero la pregunta ahora en el caso concreto es que sí exige. Hay dos líneas de discusión, una más tradicional (y otra moderna), según la que -a mi juicio- aquí no habría dolo eventual, porque esta línea dice 'no basta para que haya dolo, que la persona haya previsto la posibilidad del resultado, en este caso, la muerte de las personas' (...) El dolo supone que la persona apruebe esa posibilidad". Y, en general, en accidentes de tránsito no se acepta el dolo eventual, porque "eso implica poco menos que atribuirle un propósito suicida a la persona".

Claudio Feller, académico de la Universidad Católica de Chile, no toma una posición como sus colegas, pero hace una distinción. "En el caso del dolo eventual, el sujeto no solo se representa la posibilidad de que se produzca el resultado, sino que lo acepta en su voluntad en el evento de que se realice y por eso se asimila al dolo directo. En cambio, en la culpa con representación, el sujeto si bien se representa la misma posibilidad, no la acepta en su voluntad y confía imprudentemente en que logrará evitar el resultado. Esto que en teoría es sencillo de explicar, es sumamente complejo desde el punto de vista probatorio".

La tragedia de Turbus en Horcones es el accidente más grande de la historia de Mendoza y se llegó a una condena un año después del hecho, ocurrido la madrugada del sábado 18 de febrero de 2017.

MDZ