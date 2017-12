El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se reunió ayer en la Casa Rosada con dirigentes del Partido Justicialista (PJ) bonaerense no kirchnerista, liderados por el flamante titular partidario, Gustavo Menéndez y el diputado del bloque Argentina Federal (que representa a los gobernadores), Diego Bossio, quienes presentaron formalmente a la nueva conducción partidaria y pidieron obras para los municipios de la Provincia.



"No había estipulado un temario, es un encuentro que pidieron Menéndez y Bossio y como la idea de Frigerio es recibir a todos, se acordó este encuentro", dijeron fuentes del Ministerio de Interior.



Hablaron sobre "la relación Nación-Municipios". Menéndez sumó a la reunión a los intendentes Martín Insaurralde, de Lomas de Zamora, y Mariano Cascallares, de Almirante Brown, mientras que Bossio acercó al randazzista Eduardo "Bali" Bucca, exintendente de Bolívar y actual diputado nacional.



Teniendo en cuenta que Menéndez tomó el mando del PJ bonaerense hace una semana, y que en medio se aprobó el presupuesto, con el encuentro de ayer el intendente de Merlo buscó mostrar que durante su gestión va a promover el diálogo con el Gobierno. De esta manera, Menéndez salió a diferenciarse del kirchnerismo, que siempre buscó consolidar una oposición férrea. En ese marco, los jefes comunales plantearon la necesidad de gestionar obras públicas. La presencia de Bossio y Bucca, por un lado y de Massot, por otro, da cuenta del tono que los bloques opositores que responden al PJ no kirchnerista tendrán de ahora en más en la Cámara baja. "Cambiemos necesita nuevos aliados que le garanticen gobernabilidad", dijo uno de los dirigentes peronistas que participó del encuentro.