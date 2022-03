La coalición opositora Juntos por el Cambio aseguró que "no empujará a la Argentina al default" pero al mismo tiempo expresó que "no comparte ni está de acuerdo" con el programa económico del Gobierno, postura que transmitirá este lunes en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Finanzas de la Cámara de Diputados, al que asistirá el ministro de Economía, Martín Guzmán.



A través de un comunicado de su Mesa Nacional, que este domingo debatió por videoconferencia, la alianza conformada por el PRO, la UCR y la Coalición Cívica informó que en la reunión se alcanzaron "tres coincidencias", consistentes en "no empujar a la Argentina al default", manifestar públicamente el desacuerdo con el plan económico y facultar "a los presidentes de bloque a llevar adelante la estrategia parlamentaria".



"Por responsabilidad institucional, no podemos ni vamos a empujar a la Argentina al default", subrayaron, mientras que en relación al acuerdo con el FMI y las metas consensuadas por el equipo económico señalaron que "no comparten ni están de acuerdo" con el programa presentado por la gestión del Frente de Todos. "Esta posición la vamos a profundizar a partir de este lunes con la presencia del ministro Martín Guzmán, para que nos aclare todas las dudas", agregaron.



Y luego afirmaron que "mientras el Gobierno está dividido, Juntos por el Cambio se encuentra unido", para finalmente adelantar que la Mesa Nacional de esa la coalición volverá a juntarse "entre los días martes y miércoles" de esta semana.



En la reunión virtual estuvieron el expresidente Mauricio Macri, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y los titulares de los partidos que forman JxC, como el gobernador jujeño Gerardo Morales por la UCR, el diputado nacional Maximiliano Ferraro por la Coalición Cívica, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich en representación del PRO y el exsenador Miguel Pichetto por Encuentro Republicano Federal.



También participaron los senadores nacionales Luis Naidenoff (UCR-Formosa), Alfredo Cornejo (UCR-Mendoza), Humberto Schiavoni (PRO-Misiones) y Martín Lousteau (UCR-CABA); las diputados nacionales María Eugenia Vidal y Laura Rodríguez Machado; la diputada bonaerense Maricel Etchecoin y los dirigentes Ernesto Sanz (UCR) y Ramón Puerta (Encuentro Republicano Federal).



Por último, como especialistas en economía, en la videoconferencia expusieron los asesores de JxC en estos temas: el diputado nacional Luciano Laspina (PRO-Santa Fe); el decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Di Tella, Eduardo Levy Yeyati, y el exministro de Economía Hernán Lacunza.