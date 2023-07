Era una elección clave porque detrás del candidato a intendente de Córdoba capital no había grieta entre precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio. Pero no hubo nada que festejar en las urnas y tampoco hubo foto de unidad de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich para sellar la paz en el último tramo de campaña rumbo a las PASO del 13 de agosto. Era lo planeado, pero el escenario no daba para más. No fue el golpe menor. A la derrota que sufriera recientemente Luis Juez en las elecciones provinciales en manos del candidato a gobernador de Juan Schiaretti, ayer se sumó la de Rodrigo de Loredo, el candidato que, en la previa, ilusionaba con un triunfo en el corazón de 'la docta'. No hubo revancha y JxC se quedó con las manos vacías en la provincia que en 2015 alumbró la victoria de Mauricio Macri.

Según el escrutinio provisorio, anoche el candidato del espacio schiarettista Hacemos Unidos por Córdoba, Daniel Passerini, se impuso en las elecciones para decidir el nuevo intendente de Córdoba capital. Y apenas comenzaron a conocerse los resultados, De Loredo reconoció su derrota cuando se llevaba escrutado el 20%.

Anoche, al cierre de esta edición, Passerini obtenía el 47,33% de los votos y superaba por 7 puntos al candidato de Juntos por el Cambio, Rodrigo De Loredo (40,76%) con más del 50% de las mesas escrutadas.

Larreta y Bullrich viajaron a Córdoba para acompañar a de Loredo con mucha expectativa. Cerca de las 20, los precandidatos presidenciales llegaron al bunker. Una vez allí, el jefe de gobierno porteño expresó a los medios presentes: "Córdoba siempre es importante. Dije que iba a venir y vine". Por su parte, Bullrich indicó: "Vengo con las expectativas de un Juntos por el Cambio en cada uno de los lugares del país, mostrando una fuerza compacta y consistente para revertir la situación del país". "Venimos a Córdoba sin saber qué va a pasar con los resultados, venimos a abrazar a De Loredo y a los cordobeses", aclaró.