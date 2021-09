La alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC) reunió ayer a los primeros candidatos de sus listas de todo el país y a sus dirigentes, quienes exhortaron a trabajar para impedir que los resultados de las elecciones primarias "se den vuelta" en los comicios legislativos generales del 14 de noviembre.

La Mesa Nacional de JxC fue la anfitriona de la reunión, realizada en el Hotel NH, en la Ciudad de Buenos Aires. Hasta allí llegaron cerca de 100 postulantes: los número uno y dos de cada lista ganadora en todo el país en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 12 de septiembre. También asistieron quienes fueron vencidos en la interna de la coalición opositora.

Estuvieron Ricardo López Murphy (será cuarto en la lista que encabeza María Eugenia Vidal en Ciudad) y Facundo Manes (irá tercero en la lista bonaerense que encabezará Diego Santilli).

JxC tuvo internas en 17 de los 24 distritos, y la reunión de ayer buscó mostrar una "foto de unidad" de los candidatos que finalmente triunfaron, además de delinear la estrategia a seguir de cara a noviembre.

Para eso, antes del acto, la Mesa Nacional tuvo su reunión semanal, de la que participaron los presidentes de los partidos, los jefes de los bloques parlamentarios, el expresidente Mauricio Macri, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

En conferencia, los encargados de anunciar sus conclusiones fueron los presidentes de los tres partidos mayoritarios de la coalición: Patricia Bullrich (PRO), Alfredo Cornejo (radicalismo) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica).

Cornejo denunció "una nueva burbuja de consumo que ficticia (que) puede generar picos hiperinflacionarios" y aseguró que van a "custodiar el resultado del 12 de septiembre" con miras a las generales.

Bullrich anunció la creación de un Comité Jurídico Electoral para "que no se usen los fondos públicos a favor del partido del Gobierno". Pidió "no dejar que nos den vuelta la elección" en noviembre, con especial énfasis en las 8 provincias que eligen senadores. Hay que "lograr que el Senado no tenga más el quórum en manos del oficialismo", arengó. Después de la conferencia hubo un tiempo para fotos y un plenario -sin la prensa- con candidatos de todo el país. En las PASO, JxC se impuso en Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Jujuy, Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, San Luis, La Pampa, Mendoza, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.