Durante una entrevista televisiva con Jorge Rial, el ex candidato presidencial Daniel Scioli anunció la noticia menos esperada. Su pareja, la modelo Gisela Berger, está embarazada. "Gisela está embarazada y voy a ser papá a los 60 años", confesó el político.

La noticia cae en medio del gran escándalo sucedido en los últimos días, por los mensajes difundidos por la misma Berger en el que se apreciaba la infidelidad del ex motonauta con la vedette Sofía Clérici.

"Temas personales. De mi vida privada no hago ningún comentario. Son temas personales, nada más que eso", contestó el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Pero anoche, en el ciclo de Rial, Scioli habló del gran escándalo generado por la supuesta infidelidad: "En primer lugar, no hay ninguna tercera en discordia. Sofía Clérici es una amiga y ella misma ha hecho referencia que no pasó nada y que a veces con sus amigos manda fotos porque promueve su ropa interior", contó.

Y continuó: "Gisela está sensible y como toda mujer, ante una cosa así, reacciona y yo comprendo. Le dije que me disculpe por esta situación que se ha creado. Aparte estamos pasando un desafío hermoso y en este momento quiero contarte que Gisela está embarazada, estamos esperando un bebé", disparó Scioli.

Luego, Gisela Berger fue tajante contra el testimonio del político en la pantalla de A24:"Es una locura todo lo que está diciendo. Él quería que me haga un aborto" ,aseguró la modelo. Ante la consulta de si accedió a su pedido, Berger completó: "Obvio que sigo (embarazada), pero él está hablando como si fuera el padre feliz cuando no es así".

Ahora, se dio a conocer la reacción de Karina Rabolini ante la polémica noticia. Según contó Rodrigo Lussich en su programa Confrontados de Canal 9, Karina está furiosa con esta noticia porque aparentemente había un acuerdo entre las partes para no exponerse, no mostrar a sus nuevos amores y mucho menos que el ex Gobernador tenga otro hijo.

Fuente: Primicias Ya