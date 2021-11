El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, consideró hoy que “en el 2022, el Gobierno nacional tiene la oportunidad y responsabilidad de poner en marcha la economía” y afirmó que en “estos 40 días que siguen a la elección van a definir el Gobierno que queremos”.



“Fue una semana importante para el Gobierno. Estos 30, 40 días que siguen a la elección van a definir el Gobierno que queremos”, dijo Katopodis en declaraciones a radio FM La Patriada.



En ese sentido, el ministro señaló que “hay una sensación que empieza otro tiempo para el gobierno, que estamos más decididos y enfocados en nuestra agenda propia”.



“Estamos iniciando una nueva etapa marcada por la recuperación que tiene que transformarse y convertirse en trabajo y salarios dignos”, agregó.



Luego, en declaraciones a radio AM 750, Katopodis afirmó que “en el 2022, el Gobierno nacional tiene la oportunidad y responsabilidad de poner en marcha la economía”.



Con respecto a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el funcionario nacional señaló que “tanto para el ministro de Economía –Martín Guzmán-, para el Presidente –Alberto Fernández- y para la Vice –Cristina Kirchner- está claro que el acuerdo con el FMI debe ser de crecimiento y no de ajuste”.



“El acuerdo con el FMI va a suceder pero sin condicionar o poner en riesgo el proceso de recuperación de la Argentina”, subrayó. Y agregó: “Está claro que es un programa de crecimiento, no de ajuste, sino no hay acuerdo ni salida. Vamos a arreglar con el FMI, pero primero vamos a garantizar las condiciones que necesita el país para el desarrollo”.



Katopodis también marcó que “es una deuda que nosotros no contrajimos y que no está en puentes, escuelas u hospitales. Pero la tomó el gobierno anterior y a nosotros nos toca hacernos cargo”, aclaró.



Sobre la obra pública, el exintendente de San Martín resaltó que “en el último año de (Mauricio) Macri, el 1,1% del PBI fue para obra. En el primer año de Alberto fue de 2,2% y queremos que el año que viene sea 2,4%”. "Alberto Fernández nos permitió llegar al 2.2 del PBI y estamos pronosticando partidas presupuestarias para que sea el 2.4 el año que viene", destacó.



En cuanto a la gestión de su cartera, enfatizó que “hay 300 obras en marcha en todo el país. Obras que indican cuál es el crecimiento que necesita el país”, ya que “el peronismo se reconoce en grandes obras públicas, en esas que cambian la matriz del desarrollo”.



Por eso, “vamos a poner toda la energía en las obras que van a generar trabajo y exportaciones. Esta etapa nos permite tener un plan y proyectar”, apuntó. "El sector de la construcción no ha parado de crecer en 15 meses”, resaltó el ministro.



Por otra parte, criticó los aumentos de los precios de los materiales de la construcción: “No hay elementos que justifique el nivel de aumento que tienen los materiales de construcción”.



Katopodis concluyó: “El crecimiento del sector de la construcción no puede ponerse en riesgo por la mezquindad de ningún empresario”.

Fuente: Télam