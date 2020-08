El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, consideró este viernes que "algunos comunicadores y un sector político están en contra del Gobierno y de cualquier medida que se tome, por efectiva que sea" en el marco de la pandemia de coronavirus, al referirse a la protesta realizada el pasado lunes en distintos puntos del país.

"El otro día, más que una marcha hubo un aluvión psiquiátrico. Como nadie se quiso hacer mucho cargo de la organización o de las consigas, es lo que observamos", expuso el mandatario en declaraciones formuladas a la radio AM 750.

El Gobernador expuso que "algunos comunicadores y un sector político están en contra del Gobierno y de cualquier medida que se tome, por efectiva que sea" y resaltó que gracias a la implementación de la cuarentena temprana "claramente se evitó el desborde del sistema sanitario y, con eso, decenas de miles de muertes".

"Si no hubiéramos hecho cuarentena, pedirían cuarentena. Si hay aislamiento, piden que no lo haya", opinó y apuntó que "han impugnado a los epidemiólogos y expertos con tal de llevar la contra".

No obstante, el mandatario provincial reflexionó que "la gran mayoría de la sociedad no se prende en esas cosas debido a que observa lo que ocurre cuando un país no toma los recaudos que hay que tomar y saca sus conclusiones".

Rememoró que en los últimos cuatro años "hubo un monolítico apoyo de los sectores de la prensa más concentrada al Gobierno anterior y, sin embargo, la sociedad tampoco compra cualquier cosa" por lo que pidió "no entrar en debates estériles".