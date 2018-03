El ex ministro de Economía K Axel Kicillof, brindó una entrevista en Diario de Mediodía y, además de pegarle duro al Gobierno nacional de Mauricio Macri, repasó otros temas, como la unidad del peronismo.

Sobre esto último, Kicillof consideró que "es importante que el peronismo conserve las gobernaciones". En este sentido, no se animó a fijar un candidato para las próximas elecciones en representación del peronismo: "Todos los dirigentes tienen derecho a presentarse en las elecciones, lo importante es que el oficialismo no logre su objetivo de dividirnos".

El dirigente K se refirió también a los números de desocupación que brindó ayer el INDEC. "El número de desempleo que da el Gobierno es mentira porque no incluyen la mitad de los años", manifestó, y agregó que "lo que estamos festejando de lo que dice el INDEC es que la mayoría del empleo es en negro".

Siguiendo la línea de criticar a Macri, expresó que "el Gobierno promete mucho pero después la gente no lo ve en la calle". Y dijo que "el Gobierno no puede esperar prometer todo, no cumplir nada y que le vaya bárbaro".

ESCUCHÁ LA ENTREVISTA COMPLETA