Las controvertidas declaraciones de Aníbal Fernándezsobre la gobernadora bonaerense implosionaron puertas adentro del kirchnerismo. El exjefe de Gabinete K había comparado a María Eugenia Vidal con el femicida Ricardo Barreda. Después de que desde el oficialismo salieron a repudiar sus dichos, el precandidato del Frente de Todos Axel Kicillof tomó distancia de la postura del exfuncionario y salió a cuestionarlo duramente.

"La comparación con un femicida me resultó penosa.Desde un primer día, mi campaña se trató de proponer y discutir ideas. No quiero una campaña sucia ni de agresiones", destacó en una entrevista en Radio 10.

En ese sentido, el precandidato a gobernador bonaerense por Frente de Todos dejó entrever que no comparte el estilo de hacer política de Aníbal Fernández. "No es mi forma de hacer política. Mi campaña es mucho más sencilla, se trata de recorrer la Provincia", agregó.

Kicillof no fue el único dirigente del kirchnerismo que rechazó la frase del exfuncionario. Aunque todavía ni Alberto Fernández ni Cristina Kirchner mencionaron el tema, Matías Lammens, precandidato a jefe de Gobierno porteño de este espacio, se sumó al repudio. "No estoy de acuerdo para nada. Me parece una locura. Uno puede tener todas las diferencias políticas del mundo, pero es madre de familia, una buena persona. Me parece una demencia", sostuvo en LN+.

Facundo Moyano, diputado y a la vez precandidato para renovar su banca en el Congreso, cuestionó los dichos de Aníbal en Twitter. "Repudio el comentario de Aníbal comparando a la Gobernadora con un femicida", disparó. Y luego reconoció que esas declaraciones podrían afectar el frente electoral. "No solo daña la excelente campaña Axel Kicillof sino que ensucia el debate de ideas que requiere la política", aseveró.