En su anterior informe ante la Cámara de Diputados, Marcos Peña había arremetido contra el kirchnerismo y en particular contra el ex ministro de Economía, con una respuesta encendida, de la que se destacó una frase: "¡No mientan más! ¡Háganse cargo!".



En la ronda de preguntas del FPV, Kicillof buscó hoy su venganza. Tras enumerar una serie de datos negativos de la economía, como la caída en el consumo de leche por persona, levantó el tono y se dirigió a Peña: "Lo que pasó el año pasado no es un error, es su política económica. ¡Asúmanlo! ¡Háganse cargo! ¡Son neoliberales, piensan como liberales! ¡No tienen que disfrazarse de otra cosa!".



La frase enseguida generó algunas risas en el bloque kirchnerista. El jefe de Gabinete escuchó la intervención sin inmutarse.



Como para que no quedaran dudas de que había una cuestión personal por dirimir con Peña, el ex ministro de Economía agregó: "Por más peinados, por más cambios en el look, por más estrategias que usen, es lo mismo". Una clara alusión al estilo renovado del jefe de Gabinete.