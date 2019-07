"La Cámpora va a ser el gobierno, no va a influir, va a gobernar; porque -Axel- Kicillof es Máximo y el proyecto es Máximo 2023", dijo la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, para referirse a qué podría pasar -según cree- si el ex ministro de Economía kirchnerista gana las elecciones y se convierte en el próximo mandatario de los bonaerenses.

En diálogo con Luis Novaresio en radio La Red, Kicillof le contestó a Vidal y aseguró que la gobernadora apela a la "campaña sucia porque no tiene resultados para mostrar" después de estar casi cuatro años en el poder.

"Estoy alarmado por la situación que está mostrando la gobernadora en el inicio de la campaña. Yo recibí ataques trolls de funcionarios del Gobierno vinculándome a mí con una cosa o con la otra; campaña sucia, ensuciar al otro. No discuten mi propuesta ni qué hacer. Es difícil porque gobiernan con la agenda mediática y con esta falsa acusación, con demonizaciones, generan un clima enrarecido. Es raro que sea la gobernadora. Yo me acuerdo de la campaña 2015, 2017, la gobernadora era buenita, ofrecía mejorar las cosas y como no hizo nada, va a una campaña sucia y en su persona", aseguró el candidato a gobernador por el Frente de Todos.

En ese sentido, Kicillof expresó estar dispuesto a debatir con Vidal y que no piensa entrar "en el terreno de las agresiones" ni del tipo de campaña que para él, plantean desde el oficialismo. "Podemos discutirlo muchísimo, pero a los bonaerense ¿les interesa eso o tratar ver si van a llegar a fin. ¿Qué va a hacer el gobierno que viene para revertir el hambre, parar la estampida de precios, mantener abiertos los comercios? ¿No es eso lo que tenemos que hacer? ¿No es raro que la gobernadora salga con los tapones de punta? ¿en serio van a ir por ahí? ¿No vamos a discutir si hay un plan productivo para la provincia? ¿Vamos a poder discutir algo de eso o van a inventar una filiación de mi tío? Ya lo hicieron también, pero nunca los principales actores de la campaña", criticó el ex ministro.

Al respecto, agregó que "hay mucho para mostrar de lo que la gobernadora no hizo" y que no va a recurrir a chicanas. "Hay que discutir lo que hicieron, dejarse de excusas, de promesas falsas, de operaciones políticas. Me parece que no va por ahí", sostuvo.

Aprovechó también para referirse a la grave situación económica del país y no dudó en decir que está funcionando con un "respirador artificial". "Vos venís acá y recorrés las arterias principales de esta ciudad (por Mar del Plata) o la zona de Areco, de San Pedro, locales cerrados en lugares donde no cabía un alfiler. Todo cerrando, todo cayendo. ¿Qué calma? la gente está nerviosa y muy mal. Calmaron el dólar con fuga de capitales", cuestionó.

"Yo quiero discutir propuestas. Todo lo que se pueda. Yo planteo muchas cosas de su gestión. Vidal no habla de su gestión. Al principio el problema era del gobierno anterior, después de todos los argentinos, de los 70 años y pasaron cosas. Ahora la culpa es del gobierno siguiente. Nunca se responsabilizan de nada", continuó con las críticas.

