El gobernador bonaerense Axel Kicillof criticó el fallo de la Corte Suprema por la coparticipación que favoreció a la Ciudad. “Es una verdadera inmundicia”, dijo en un acto en la provincia, durante el cual afirmó además que el único objetivo de los jueces fue favorecer a la Capital, liderada por la oposición.

“Esto no fue un fallo político, sino partidario destinado a favorecer a una minúscula parte de nuestro país en detrimento del país federal. Es un fallo que por preanunciado no es menos escandaloso y que no es justo”, prosiguió en su fuerte descargo el mandatario provincial.

Kicillof calificó a la decisión de los magistrados de “un atentado contra el federalismo, contra la democracia, contra la república, contra la Constitución”. Y dijo que la Ciudad “tiene condiciones preferenciales y no por haber tenido buena administración”. “Era nuestra capital, la de la provincia, y se cedió con el propósito de que fuera la capital de todos los argentinos y argentinas”, continuó en su fuerte crítica hacia el fallo que se conoció ayer.