La Cámpora copó. Máximo K ocupará el quinto lugar en la lista de Diputados bonaerenses y cinco camporistas están en los primeros diez lugares de la lista.

El Frente para la Victoria y la Coalición Cívica son los dos bloques de la Cámara de Diputados que mejor posicionados quedaron para aumentar el número de miembros desde diciembre próximo, mientras la fuerza más perjudicada resultó el Frente Renovador de Sergio Massa, según se desprende de las listas de precandidatos que competirán en las PASO de agosto.



La presentación de postulantes de las distintas fuerzas políticas permite anticipar la posible composición que tendrá la Cámara de Diputados en el próximo período de gobierno, en el que ningún interbloque se perfila a tener la mayoría.



El primer dato que surge de la conformación de listas fue la integración del Frente de Todos (una coalición entre el Frente para la Victoria (FPV), massismo y otros, en especial en la provincia de Buenos Aires), fue cómo cedió terreno el Frente Renovador.



En la coalición oficialista Juntos por el Cambio, se ponen en juego 46 de las 107 bancas de diputados, la bancada más beneficiada fue la de la Coalición Cívica de Elisa Carrio, que pone en juego dos de las diez escaños, y podría sumar entre seis a ocho bancas para diciembre.



La líder de la Coalición logró sumar en los primeros lugares de la lista de la Ciudad a Maximiliano Ferraro y Mariana Zuvic; en la provincia de Buenos Aires a Mariana Stilman y Mónica Frade. También sumó la sigla de Carrió como primer candidato al catamarqueño Ruben Manzi. En tanto, el radicalismo pone en juego 15 de las 39 bancas y espera poder sumar 18 escaños e incluir nuevamente en la UCR a Carla Carrizo y al diputado que reemplace a Martín Lousteau, si finalmente es elegir senador. En cambio el macrismo es la fuerza que mas bancas que aceptó ceder a sus aliados para poder ampliar la coalición oficialista.



El FPV, que conduce Agustín Rossi, tiene 65 legisladores, y pone en juego 39 bancas en la elección de octubre, pero no solo podrá renovar todos los lugares en juego, sino que pondrá nuevos escaños, ya que todos sus candidatos figuran en los primeros lugares de las nóminas del Frente de Todos.



En la provincia de Buenos Aires, el kirchnerismo pone en juego 12 bancas de las 14 que había obtenido en el 2015, el massismo 6, y Red por Argentina 2 lugares; la agrupación La Cámpora es la que quedó mejor posicionada para renovar sus bancas y sumar nuevas desde diciembre.



No solo sucedió en Buenos Aires sino en la mayoría de los distritos, en los que el kirchnerismo logró ubicar a sus candidatos en los primeros lugares de la lista, en virtud de acuerdos que hicieron con los gobernadores peronistas, que en algunos casos hasta hace poco militaban en Alternativa Federal. Se trata de los gobernadores de Tucumán, Juan Manzur, de San Juan, Sergio Uñac, de Entre Rios Gustavo Bordet, de La Rioja, Sergio Casas, y de Chaco, Domingo Peppo, con quienes el kirchnerismo espera hacer algún acuerdo para que se sumen al nuevo interbloque que armarán desde diciembre, con la idea de aumentar el poder de fuego de la hoy coalición opositora.



El Frente Renovador pone en juego 13 de las 15 bancas que tiene en la actualidad, aunque dos de ellas, la de Graciela Camaño y Marco Lavagna, ya pertenecen a Consenso Federal- y de las seis a renovar en la provincia de Buenos Aires solo están en la lista en los primeros lugares Sergio Massa y Cecilia Moreau.



En otros distritos como la ciudad de Buenos Aires finalmente no se incluyó a Carla Pitiot en la lista de candidatos a diputados nacionales, y tiene la expectativa de sumar un lugar en Santa Fe, ya que ingresó en el cuarto lugar Valeria Massetani, con lo cual su bancada se reducirá notablemente.



En cambio otros aliados del kirchnerismo pudieron ingresar en los primeros puestos de la lista, como el diputado Facundo Moyano y el legislador del Movimiento de Evita Leonardo Grosso.

Cristina da inicio a la campaña con video

La precandidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Fernández inició ayer la campaña rumbo a las PASO con el posteo de un video a través de sus redes sociales en el que, aseguró, "Argentina merece otro gobierno". La pieza audiovisual dura poco más de un minuto y fue acompañada por una segunda frase de la expresidenta con la que aludió al Frente de Todos que integra y afirmó: "Ya es tiempo de TODOS". En el video se pueden ver imágenes de obreros, docentes, jubilados y jóvenes mientras una voz en off hilvana distintas frases como "somos los que amamos nuestro país", "somos los que desde caminos distintos queríamos llegar a un mismo destino" y "somos los que no abandonamos y aprendimos a dejar de lado las diferencias". Y cierra diciendo: "Este es el tiempo de todos. Hay lugar para vos".



El quinto de Secco



El intendente de Ensenada, Mario Secco, encabezará la nómina que representa al Frente de Todos para las PASO y buscará cumplir su quinto mandato consecutivo al frente del municipio. Con una lista "plural y con importante presencia de la juventud y las instituciones", el kirchnerismo de Ensenada apunta a "lograr la mejor elección de los últimos tiempos", dijeron fuentes del municipio.



Lavagna y las PASO



El ex ministro de Economía y precandidato a presidente por el frente Consenso Federal, Roberto Lavagna, opinó ayer que las PASO son una "encuesta" y pidió a los electores que no voten "por bronca ni por miedo"."Si estás en el 50% que no quiere ni a Macri ni a Cristina, la PASO es el momento. Es la encuesta para decir qué fórmula es lo mejor para Argentina", afirmó.