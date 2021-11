La interna entre el ministro de la Producción, Matías Kulfas, y el recientemente nominado secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, aunque era un secreto a voces, quedó públicamente expuesta ayer

en medio de la puja en el Gobierno sobre cómo ponerle un freno al alza de precios.

Kulfas salió al cruce de Feletti y desautorizó su amenaza de subir las retenciones a las exportaciones de carne y otros alimentos para contener la inflación que no termina de amesetarse pese al congelamiento de precios de más de 1.500 productos hasta el 7 de enero de 2022. Y le puso paños fríos a la posibilidad de que el Gobierno reinstale un aumento de las retenciones que llevaría a niveles impredecibles el conflicto en el campo.

La tensión se blanqueó en la previa a una reunión que Feletti mantendrá hoy con todos los actores que intervienen en la cadena del precio de la carne con la idea de acordar precios.

Actualmente hay un acuerdo vigente para varios cortes de carne que se venden en supermercados y otros puntos claves del país pero el resto de la producción maneja sus propios precios. Por eso, se encendieron luces de alerta la semana pasada en el Gobierno ya que la carne vacuna registró otro aumento del 20% en la hacienda en pie en el Mercado de Liniers que saltó directo a las carnicerías.

En declaraciones a radio La Red, Matías Kulfas salió a intentar bajarle el tono a los dichos de Feletti, y aseguró que "hasta el 31 de diciembre seguimos con los mecanismos que están vigentes", en materia de retenciones y precios. Así las cosas, el mensaje que bajó Kulfas fue que el Gobierno no tiene entre sus planes inmediatos una nueva suba de las retenciones agropecuarias y que cualquier medida a tomar está en la cabeza del ministro de Agricultura, Julián Domínguez.

Aunque Kulfas se cuidó de no salir con los tapones de punta contra el alfil de Cristina Kirchner, no se privó de una crítica directa. El ministro cuestionó el planteo de Feletti para "desvincular los precios internos de los internacionales", y manifestó: "Pensar en voz alta no es lo más apropiado, de ninguna manera hay una decisión tomada y lo que se está haciendo es analizar diferentes alternativas", afirmó.

Y consideró que Feletti "tuvo una actitud que no es la más indicada para un funcionario".

Los comentarios de Roberto Feletti rompieron la "tregua que el Gobierno mantenía con las cadenas de supermercados y productores para mantener estable el precio de la carne".