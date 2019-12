La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió un aceite de girasol y un conjunto de productos médicos, según lo dispuesto por sendas disposiciones publicadas este martes en el Boletín Oficial.

La entidad prohibió la comercialización y el uso en toda la Argentina del aceite de girasol de la marca "Corazón".

La ANMAT calificó como "alimento falsamente rotulado y falsificado" a este aceite, ya que no se elabora en el domicilio declarado en el rótulo.

También prohibió el aceite de girasol "Nuevo Corazón", por ser un alimento "falsamente rotulado y falsificado" porque consigna en su rótulo registros pertenecientes a otras firmas y el símbolo de alimento libre de gluten sin estar autorizado en esa condición.

Por otro lado, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica el uso, la comercialización y la distribución en todo el país de una serie de productos médicos.

Se trata de: "Hoja de cirugía artroscópica – 4.5 mm Full Radius Blade, PLATINIUM Series– DYONICS – Smith&nephew – Lote 50653568 – REF 72203521 – Fabricado en 2017-03-17 – Vencimiento 2022-03-17 – Sterile R – Made in USA"; b. "Cuchillas quirúrgicas artroscópica de DYONICS – 4.0 mm ACROMIONIZER – Smith&nephew – Lote 50879259 – REF 7205326 – Fabricado en 2015-04 – Vencimiento 2020-04 – Sterile R – Made in México"; c. "Hoja de cirugía artroscópica – 3.5 mm Full Radius Blade - DYONICS – Smith&nephew – Lote 50608514 – REF 7205305 – Fabricado en 2016-06 – Vencimiento 2021-06 – Sterile R – Made in USA"; d. "DYONICS POWERMINI 2.9 mm - Full Radius Blade – Smith&nephew – Lote 50654508 – REF 72201509 – Fabricado en 2017-03-23 – Vencimiento 2020-03-23 – Sterile R – Made in USA"; e. "DYONICS POWERMINI 2.9 mm - Full Radius Blade – Smith&nephew – Lote 50657835 – REF 72201509 – Fabricado en 2017-04-10 – Vencimiento 2020-04-10 – Sterile R – Made in USA".