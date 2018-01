"Finitas". Balbi explicó que "todas las búsquedas son finitas" y aclaró que no hay una fecha tope para la colaboración por parte de la Federación Rusa.

La Armada informó ayer que se contratará un servicio similar al del buque ruso oceanográfico Yantar en caso de que éste y el vehículo Panther Plus se retiren de la búsqueda del submarino ARA San Juan, perdido hace 49 días en aguas del Atlántico Sur.



La fuerza reafirmó que proseguirá la búsqueda del San Juan ante versiones sobre la posibilidad de que la Federación Rusa decida retirar del operativo al buque oceanográfico Yantar y al ROV -vehículo operado remotamente- "Panther Plus", que se sumerge en las profundidades del Atlántico Sur.



El vocero de la Armada, capitán de navío Enrique Balbi, dijo que, en caso de que se retire el Yantar, se contratará un servicio similar para seguir contando con la tecnología del mismo tipo, para los rastrillajes submarinos. En tanto, un grupo de familiares de los tripulantes del submarino enviaron una carta al presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, pidiendo "encarecidamente" que continúe "hasta el final" con su ayuda en la búsqueda del submarino desaparecido el 15 de noviembre.



"En nombre de los familiares de los 44 tripulantes del submarino, queremos pedirle no retirar su ayuda hasta no ubicar al ARA San Juan, sabiendo del esfuerzo y de la asistencia humanitaria que lo caracteriza", señala la carta con fecha de ayer, a la que tuvo acceso la agencia oficial de noticias Télam.



Balbi explicó ayer en cuanto a la cooperación internacional que "todas las búsquedas son finitas", y aclaró que no hay una fecha tope para la colaboración por parte de la Federación Rusa. De todos modos, de concretarse la posibilidad de que Rusia retire su colaboración, Balbi dejó claro que "hay diferentes alternativas que se están evaluando a nivel de la Armada y el Ministerio de Defensa".



"Suponiendo que en algún momento la Federación Rusa decida retirar al Yantar, la Armada dispone de medios de superficie para ir buscando y haciendo el barrido del fondo y el mapeo", aseveró Balbi en entrevistas que concedió a La Red y a Radio Con Vos.